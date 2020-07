Morbidelli: "Fiducioso per domani, posso puntare al podio"

Franco Morbidelli è stato di parola. Ieri, al termine delle FP2, aveva detto che non doveva commettere errori in qualifica ed oggi è riuscito ad artigliare il sesto tempo nonostante le cose non fossero partite col piede giusto.

Il pilota del team Petronas, infatti, ha dovuto passare la Q1 per ottenere un risultato certamente di rilievo e nel Q2 è stato in grado di centrare la seconda fila con il crono di 1’37’’412 piazzandosi dietro ad un sorprendente Miguel Oliveira, quinto, e ad un ritrovato Valentino Rossi.

Morbidelli ha spiegato le difficoltà incontrate nelle FP3 parlando di alcuni cambiamenti di set-up che non hanno dato i riscontri sperati.

“E’ stato un sabato difficile, non iniziato nel migliore dei modi perché abbiamo provato un grande cambiamento e non siamo riusciti a tornare indietro nel corso delle libere. Ho dovuto fare il massimo con quello che avevo, ma alla fine siamo riusciti a passare la Q1 ed artigliare la seconda fila in Q2”.

“Questo era l’obiettivo minimo per il weekend. Sono contento, ma adesso dobbiamo migliorare qualche piccola cosa e farci trovare pronti per la gara”.

Franco ha poi affermato di essere fiducioso per la gara. La posizione di partenza è certamente buona ed un podio potrebbe essere alla sua portata.

“Ho un buon ritmo. Domani sarà dura al via contro i piloti ufficiali, ma conosciamo il nostro potenziale e cercheremo di ottenere il massimo. Domenica scorsa avevo detto che se fossi riuscito a partire davanti sarei riuscito a giocarmela per il podio”.

La qualifica di oggi ha messo in evidenza il grande balzo in avanti compiuto dalla Yamaha. Fabio Quartararo ha conquistato la seconda pole consecutiva tenendo Vinales a soli 95 millesimi di distanza, mentre Rossi, dopo aver faticato nel primo round stagionale, si è riscattato centrando il quarto crono in 1’37’’342.

Morbidelli ha così voluto sottolineare gli sforzi compiuti dalla Casa giapponese per migliorare nettamente la M1.

“La Yamaha ha fatto un grande lavoro e le moto stanno migliorando. Non ho una moto ufficiale come gli altri tre, ma ho un grande pacchetto. In queste due settimane sono quasi sempre riuscito a stare in top 5 e quindi non posso lamentarmi del mio mezzo. Oggi Quartararo, Vinales e Rossi sono stati più veloci di me, ma io domani cercherò di migliorarmi e di stare con loro. Di sicuro avere 4 Yamaha nei primi sei posti in classifica è un ottimo risultato”.

La domanda che tutti si fanno, però, è se la Yamaha potrà esprimersi sugli stessi livelli anche su piste con un layout differente. Secondo Morbidelli la M1 potrà essere competitiva su ogni circuito.

“Credo che quando ci saranno piste con rettilinei lunghi le Yamaha soffriranno di più. Sicuramente il tracciato di Jerez si sposa alla perfezione con le caratteristiche della M1. Dobbiamo vedere cosa accadrà negli altri circuiti, ma sia in Qatar che a Sepang siamo andati bene”.

Franco, infine, ha voluto sottolineare come il suo approccio alla gara non cambierà a causa degli infortuni rimediati da Marquez, Rins e Crutchclow.

“Facciamo uno sport pericoloso. Gli infortuni fanno parte della MotoGP e sei sempre a rischio. Credo che non mi approccerò in modo differente perché ci sono tre piloti non al 100%. Mi spiace per loro, ma non salgo in moto con il pensiero che potrebbe capitare anche a me. Non cambierò il mio approccio per questo”.

