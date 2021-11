Morbidelli sfrutterà l'inverno per la riabilitazione

E' stato un anno di alti e bassi per il pilota italiano, più a livello psicologico che in termini di risultati, perché le sue condizioni, sia fisiche che tecniche, non sono mai state le migliori.

Dopo essersi classificato secondo nel 2020 su una M1 che era teoricamente inferiore a quelle dei compagni in Yamaha, Franco Morbidelli si è ritrovato ancora più solo nel 2021, visto che la Casa giapponese ha raddoppiato i suoi sforzi nel team factory, mettendo un po' in disparte il Sepang Racing Team (SRT), la sua formazione satellite.

Ben presto è diventato chiaro che le priorità della Yamaha non l'avrebbero facilitato, e la situazione è peggiorata ulteriormente quando non ha avuto altre scelta che sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, che gli dava ormai fastidio da qualche tempo.

L'operazione al legamento crociato anteriore è stata effettuata il 25 giugno, il venerdì del Gran Premio d'Olanda, e poi lo ha costretto a saltare cinque gare, rientrando nel primo dei due appuntamenti di Misano, quasi tre mesi più tardi.

Quando è tornato in pista, il pilota romano è passato a difendere i colori del Factory Team Yamaha, in coppia con Fabio Quartararo, andando a prendere il posto lasciato vacante da Maverick Vinales, che ha rescisso il suo legame con la Casa di Iwata con quasi un anno e mezzo d'anticipo.

Nonostante avesse a quel punto il miglior materiale a disposizione, le limitazioni fisiche, soprattutto in termini di mobilità del ginocchio sinistro, e la mancanza di esperienza sulla moto nuova gli hanno impedito di offrire delle buone prestazioni: dal suo ritorno, ha conquistato punti solamente in due delle cinque gare disputate, con l'11° posto nel round di Valencia come miglior risultato.

Con la conclusione del test di Jerez, che ha chiuso la stagione, Morbidelli ha ammesso che durante l'inverno intende concentrarsi sul riportare il suo ginocchio al 100% in tempo per i test di Sepang del prossimo febbraio. La sua determinazione su questo fronte è tale che ha deciso di rinunciare alla tradizionale 100 km che si svolge ogni inverno al Ranch di Valentino Rossi.

"La riabilitazione sarà l'obiettivo principale dell'inverno per me. Cercherò di recuperare tutta la funzionalità del mio ginocchio, e vedremo se ci riuscirò. Non dovrebbero esserci problemi in questo senso", ha detto Morbidelli, che ha sempre accettato i tempi necessari per recuperare da un'operazione così complicata.

"Prima dell'operazione, il ginocchio non aveva legamenti, quindi era libero. Dovevo solo stare attento a non fare certi movimenti, magari quando giocavo a calcio. Ma è un'operazione che richiede tempo e ora mi sento peggio di prima. Peggio che a Le Mans per esempio. Spero che con il tempo tutto tornerà alla normalità. Non dovrebbero esserci problemi comunque", ha concluso il #21.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 1 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 2 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 3 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 4 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 5 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 6 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 7 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 8 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 9 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 10 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 11 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 12 / 12 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images