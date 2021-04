Morbidelli: "Se andrà male a Portimao, sarà preoccupante"

Il doppio round del Qatar è stata una vera e propria mazzata per Franco Morbidelli. Nonostante disponga di una Yamaha M1 "Spec A", quindi di una versione sulla carta leggermente inferiore a quelle Factory, il portacolori del Team Petronas veniva indicato come uno dei grandi favoriti nella corsa al titolo. Eppure, riparte da Losail con appena 4 punti in saccoccia, frutto del 12esimo posto conquistato ieri.

Nella prima gara ha chiuso 18esimo a causa di un problema con l'abbassatore del posteriore che si è manifestato sulla griglia di partenza e che lo ha condizionato per tutta la corsa. Il secondo weekend invece è iniziato con una doppia fumata dalle sue M1 nella FP1: inizialmente si temeva il peggio per i motori, ma poi c'è stato un sospiro di sollievo perché si è capito che si era trattato solo di un problema legato al sistema di passaggio dell'olio.

A preoccupare il vice-campione del mondo in carica però non sono tanto questi problemi, quanto la difficoltà a ritrovare il feeling che aveva con la sua moto nella parte finale del 2020. Cosa davvero particolare, se si considera che il pacchetto è praticamente lo stesso, salvo alcune piccole migliorie apportate dalla Casa di Iwata.

Inoltre, la sua M1 sembra risentire parecchio degli sbalzi di temperatura, visto che volava nelle sessioni diurne e faticava in quelle notturne. Lo stesso Morbidelli infatti non è riuscito a trovare delle risposte quando gli è stato chiesto se poteva provare a fare un po' di chiarezza dopo la gara di ieri.

"Vorrei tanto poter rispondere, ma non posso, perché non conosco la risposta. Abbiamo capito poco in questi giorni qui in Qatar. Siamo stati molto veloci in alcune situazioni e molto lenti in altre. Nella seconda gara, abbiamo chiuso la nostra parentesi a Losail essendo veloci, ma non costanti, anche perché ho finito la gomma troppo presto", ha detto Franco.

La speranza è che, a Portimao, tornando su una pista su cui era salito sul podio nel 2020, si possa tornare un po' a riannodare il filo con il grande finale della scorsa stagione, nella quale aveva raccolto la bellezza di tre vittorie.

"L'idea che ho, ma della quale devo discutere con la squadra, è che a Portimao vorrei ripartire da un foglio bianco, nello stesso modo in cui abbiamo finito il 2020. Quella è una pista su cui abbiamo già corso e la moto praticamente è la stessa dell'anno scorso, quindi dovremmo avere delle sensazioni simili. Se non sarà così, sarà preoccupante, ma dovremo muoverci per riscrivere la nostra forza in maniera differente rispetto al 2020".

La cosa curiosa è che se lui sta faticando tanto, le M1 del team ufficiale invece stanno brillando, visto che le prime due vittorie sono andate a Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Ma questa secondo Franco può essere un'indicazione positiva.

"E' incoraggiante. E' bello vedere una Yamaha vincere la gara. Almeno così posso spingere per provare ad avere qualcosa che stanno usando anche agli altri. Purtroppo, avendo delle moto diverse, io non posso confrontare i dati per capire perché loro hanno saputo gestire meglio le gomme. Ma questa è una lama a doppio taglio, perché per loro varrà lo stesso se dovessi essere più veloce io".

