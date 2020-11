Morbidelli: “Prime impressioni della pista dai dati di Lorenzo”

Franco Morbidelli arriva al Gran Premio del Portogallo forte della splendida vittoria conquistata la scorsa settimana a Valencia ed è determinato a ripetersi anche nell’ultimo appuntamento della stagione. A Portimao inoltre vorrà anche difendere la seconda posizione in classifica, che occupa avendo 14 punti di vantaggio su Alex Rins, suo diretto inseguitore.

L’ultimo fine settimana del 2020 sembra iniziato con il piede giusto per l’alfiere Petronas, che archivia il venerdì di libere con la 13esima posizione la mattina e la decima nel pomeriggio. Il bilancio della prima giornata è positivo per l’italiano, che affronta il tracciato dell’Algarve per la prima volta: “La prima giornata qui a Portimao, la pista bellissima ed il tempo è bello. Il meteo del Portogallo è fantastico per essere che siamo a novembre. Inizialmente ho faticato su questa pista perché ci sono molti saliscendi ed era difficile trovare il giusto ritmo ed il feeling, ma nel pomeriggio siamo riusciti a migliorare un pochino la moto e mi sono subito sentito meglio. Mi sono sentito bene oggi pomeriggio, quindi direi che il weekend è iniziato bene. Questo è positivo e dobbiamo continuare così”.

Yamaha aveva già girato sul tracciato di Portimao nei test del mese scorso e secondo Morbidelli è stato utile. Avendo già qualche dato in mano, il lavoro del pilota Petronas si è concentrato anche sulla ricerca delle gomme più adatte da usare nel weekend: “Siamo riusciti ad avere le prime impressioni della pista dai dati di Jorge. Li abbiamo visti per evitare di arrivare qui senza sapere nulla, quindi sono stati importanti soprattutto per questo, siamo riusciti ad arrivare a Portimao con delle informazioni. Oggi è stato importante provare più gomme possibile per farsi un’idea di quello che è il feeling che quelle gomme ti danno. Questa è una delle cose principali su cui ci siamo concentrati oggi. È difficile trovare quella giusta”.

“Non so se questo tracciato si adatti alla Yamaha – prosegue Morbidelli – ma so che il feeling è buono ed abbiamo già fatto dei miglioramenti oggi, quindi possiamo farne altri per domani per poter mantenere queste buone sensazioni che ho e questo livello. Sappiamo tutti che in MotoGP se vuoi mantenerti su un certo livello da un giorno all’altro devi fare dei miglioramenti, quindi abbiamo bisogno di fare uno step in più domani per stare nella stessa situazione di oggi che è abbastanza positiva”.

Il Gran Premio del Portogallo sarà l’ultimo che Franco Morbidelli disputerà condividendo il box con Fabio Quartararo. Dal 2021 infatti avrà in squadra Valentino Rossi, che passerà al team Petronas: “Fabio è un bravo ragazzo, ovviamente non abbiamo avuto l’occasione di incontrarci troppo perché siamo rivali, ma so che lui ed il suo assistente sono persone carine ed un po’ mi mancheranno. Penso che le persone saranno più emozionate di lavorare con Valentino, perché lui è una leggenda. Credo che le persone nel team lavoreranno con più entusiasmo, perché solo con la sua presenza dà una motivazione extra alle persone intorno a lui. Mi aspetto questo dal prossimo anno. Questo non vuol dire che ora le persone nel team lavorano con negatività, anzi. Tutti sono felici, otteniamo buoni risultati e lavoriamo bene. Ma Valentino dà sempre qualcosa in più”.