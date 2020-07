Morbidelli: “Possiamo migliorare, ma siamo veloci col caldo”

La prima sessione della stagione MotoGP si era conclusa nel segno di Marc Marquez, ma Franco Morbidelli ha cambiato le carte in tavola nel secondo turno, rendendo così il pomeriggio sul circuito Jerez de la Frontera assolutamente inaspettato. Il pilota del team Petronas ha completato un ottimo giro fermando il cronometro sull’1’38”125, un tempo più alto rispetto alla mattina ma che è bastato a mettersi tutti alle spalle.

L’italiano sembra essere riuscito a far lavorare bene la Yamaha in condizioni di caldo estremo, proprio quelle trovate sulla pista andalusa, che nel pomeriggio registrava temperature molto elevate. Morbidelli, che nella seconda sessione ha preceduto il più blasonato compagno di squadra di 27 millesimi, appare piuttosto soddisfatto alla fine della giornata e si sente forte e pronto per affrontare il sabato, in cui lavorerà anche in ottica gara.

“È stata una giornata positiva per noi – afferma Morbidelli – lavoriamo bene specialmente in condizioni di caldo, abbiamo aggiustato il setting molto bene per queste temperature e questo pomeriggio mi sono sentito molto bene. Anche questa mattina non è andata male, c’è ancora margine di miglioramento in condizioni più fresche, ma la cosa importante è essere veloci con il caldo. Questo pomeriggio è stata dura con il vento, ma siamo riusciti ad essere primi e questa è una grande cosa. Stasera studieremo ancora e proveremo a migliorare”.

Nonostante il miglior crono, l’alfiere Petronas afferma di non dover sottovalutare Marc Marquez, che resta comunque il favorito: “Ho visto Marc in grande forma nonostante la caduta, è molto veloce come sempre e penso che sia ancora l’uomo da battere, non solo perché ha otto titoli, ma anche perché è rapido ed anche oggi lo è stato. Sappiamo tutti che Marc lavora molto bene durante le prove e si prepara bene per la gara. Essere veloci in condizioni di caldo è sempre incoraggiante in vista della gara. Guardando come è andata la gara lo scorso anno, in cui ero veloce all’inizio ma ho faticato alla fine, adesso lavoriamo su questo, per mantenere le prestazioni anche con gomme usate”.

L’ottimo lavoro svolto nel box del pilota numero 21 però è stato condizionato da un forte vento che si è alzato nel pomeriggio e che ha scombinato i piani: “All’inizio della sessione il vento non era fortissimo, ma verso la metà si è alzato ed era molto forte, soprattutto alla fine. Ha condizionato me e tutti gli altri. Le curve 11 e 12, che sono le più veloci della pista, sono le più insidiose quando il vento soffia così forte. Sfortunatamente c’era così tanto vento che le modifiche che avevamo fatto erano difficili da percepire in maniera positiva o negativa. Non abbiamo potuto fare molto sul miglioramento delle prestazioni con gomme usate, perché il vento ci ha condizionato davvero molto”.

Tuttavia, il miglior crono della sessione pomeridiana infonde fiducia su Morbidelli, che appare carico in vista del resto del weekend: “Mi sento bene, mi sento forte e fiducioso. Spero di arrivare direttamente al Q2. Sono modesto, ma più che altro sono superstizioso. Abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare, ma questo cambiamento è avvenuto lo scorso anno. Verso l’ultima parte di stagione abbiamo cambiato un po’ il nostro modo di lavorare e ha iniziato a dare frutto da subito, così quest’anno continuiamo ad usare lo stesso modo di lavorare e sembra funzionare”.

