Morbidelli: "Non mi sento sottovalutato in Yamaha"

Il pilota della Petronas SRT avrebbe dovuto guidare una moto di ultima generazione nel 2020, ma prima dei test pre-campionato Yamaha ha deciso di tenerlo su quella che ha soprannominato la moto 'A-spec', cioè la versione 2019.

Nonostante ciò, Morbidelli ha ottenuto tre vittorie nel 2020 (alla pari con il compagno di squadra Fabio Quartararo) ed è stato il miglior pilota Yamaha in campionato conquistando la seconda posizione in classifica.

Morbidelli ha elogiato la Yamaha per il “buon pacchetto” che gli è stato fornito con la moto "A-spec" che si è dimostrata più consistente rispetto alla versione 2020, ma ha ammesso come la decisione di affidargli la precedente generazione della M1 lo abbia fatto sentire sottostimato.

“Voglio complimentarmi con la squadra e voglio ringraziare anche la Yamaha che mi ha fornito un buon pacchetto. Tuttavia non posso nascondere che quest'anno mi sentivo forse come la quarta scelta”, ha detto dopo il terzo posto ottenuto in Portogallo il mese scorso.

“All'inizio dell'anno siamo riusciti a sfruttare al massimo quello che avevamo e siamo stati molto competitivi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

“È sicuramente un anno che ricorderò, in cui ho imparato molto e dove ho capito che il duro lavoro paga sempre”.

Alla domanda di Motorsport.com se si sentisse sottostimato dalla Yamaha rispetto agli altri piloti della Casa, Morbidelli ha risposto in modo diretto.

“Non mi sono sentito sottovalutato. In Yamaha ci sono tre piloti forti e scegliere a chi affidare la moto è molto difficile. Forse ha avuto la valutazione più bassa tra tutti e quattro, potremmo dire così”.

“Spero che questo campionato faccia crescere il mio rating e la mia considerazione nel giudizio della Yamaha, ma non mi sono sentito sottovalutato. In realtà in Yamaha c'è una grande rivalità tra piloti di grande livello”.

“Tutti i piloti della Yamaha sono super, super forti. Valentino ha una grande esperienza ed è bravissimo a guidare ed a trovare il giusto set-up, mentre Fabio è super-veloce così come Maverick”.

“Non mi sono sentito sottostimato, ma forse l’ultima scelta. Ad ogni modo va bene così”.