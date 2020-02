Morbidelli non avrà la stessa M1 di Rossi, Vinales e Quartararo

Mentre Maverick Vinales, Valentino Rossi e Fabio Quartararo affronteranno la prossima stagione con la versione 2020 del prototipo giapponese, sia per quanto riguarda il motore che il telaio, l'italiano lo farà con un modella che sarà a metà strada tra la versione dell'anno scorso e questa.

Secondo Lin Jarvis, direttore della Yamaha in MotoGP, l'idea era che Rossi e Vinales avessero inizialmente una moto diversa da quelle di Morbidelli e Quartararo.

"A quel tempo era impossibile per noi costruire più di due moto con lo stesso motore e tutto ciò che era richiesto. Ma alla fine siamo stati in grado di produrre una terza unità, che sarà per Fabio" ha spiegato Jarvis a Motorsport.com, senza spiegare se la promozione del francese nella squadra ufficiale nel 2021 abbia in parte influenzato questo approccio.

"Franco Avrà una moto diversa, che sarà uno step intermedio tra quello vecchio e quello di quest'anno, con un telaio che è un'evoluzione di quello che è stato usato in passato" ha aggiunto il dirigente, che in ogni modo ha voluto insistere sul fatto che la Casa del Diapason continuerà a sviluppare anche la M1 #21.

Sembra tuttavia che, almeno per il primo test del pre-campionato, il costruttore giapponese sia stato in grado di completare solamente due unità della moto 2020.