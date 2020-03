Morbidelli: "Mi alleno a casa e suono"

La MotoGP per il momento è ferma al palo e, complice la pandemia di Coronavirus, al momento non si può sapere con certezza quando inizierà la stagione 2020. I piloti della classe regina, dunque, non possono fare altro che continuare ad allenarsi nel loro isolamento, sperando di poter tornare in sella il prima possibile.

Franco Morbidelli, pilota della Yamaha Petronas, ha raccontato tramite il sito ufficiale della sua squadra come sta vivendo queste lunghe giornate.

"Al momento in Italia dobbiamo rimanere a casa, le restrizioni sono queste, non si può lasciare casa a meno che non sia per fare la spesa o per un'altra questione importante. È così da lunedì 9 marzo, è passata più di una settimana, ma spero che questa situazione finisca presto" ha detto Morbidelli.

"Io mi sto allenando nell'unico modo possibile, a casa mia. Posso correre se resto nei confini della terra della mia famiglia. Faccio degli esercizi qui: non è il solito programma di allenamento che faccio in palestra, ma mi tengo in forma" ha aggiunto.

Però bisogna anche trovare il modo di impegnare il tempo quando non si fa allenamento e Franco ha deciso di dedicarsi alla musica.

"Ora qui a casa posso provare a fare tutte quelle cose che avevo accantonato per i tanti impegni che accumulo nel corso della stagione motoristica. Ad esempio ho alcuni strumenti e sto cercando di imparare a suonarli: non è facile e devo esercitarmi molto, ma forse alla fine di questa vicenda sarò in grado di suonare l'armonica e il 'cajon'".

Ma la passione per le moto, ovviamente, non è venuta meno. Anche se non correre in Qatar è stato strano: "Ho seguito le prime gare di Moto2 e Moto3 in Qatar. È stato strano perché non ero lì, ma ho potuto seguire i miei amici e tifare per loro senza la pressione della gara lì. Sono stati sentimenti contrastanti anche se hai la sensazione che dovresti essere lì".

Infine, "Morbido" ha lanciato un messaggio a tutti i suoi tifosi ed agli appassionati di MotoGP: "Invito tutti, in Italia e nel mondo, a mantenere la calma e rispettare ciò che dice l'Organizzazione mondiale della sanità. Dovremmo cercare di goderci il tempo in cui siamo a casa e trarne il massimo perché a casa possiamo fare cose che di solito non abbiamo tempo di fare".

"A tutti i tifosi della MotoGP dico: ci stiamo riposando un po', sperando di tornare presto in pista. Quando lo faremo sarà con ancora più energia di prima".