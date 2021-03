Morbidelli: “La velocità si è allineata alle altre Yamaha”

La terza giornata di test a Losail si è conclusa in un nulla di fatto, il forte vento che si è alzato ha portato la sabbia in pista e ha impedito così ai piloti di girare per l’ultimo giorno di prove prima di proiettarsi verso l’inizio della stagione. Tuttavia, nelle giornate precedenti è stato svolto gran parte del lavoro e i test pre-stagionali vanno in archivio tra sorprese e conferme.

Una delle conferme è Franco Morbidelli, che si è dimostrato efficace e chiude la pre-stagione con grande soddisfazione. Il pilota del team Petronas tira le somme ed il bilancio finale è decisamente positivo, nonostante le difficoltà ed il lavoro che ancora c’è da fare per poter fare dei passi in avanti. Le novità introdotte da Yamaha sono state promosse dal pilota, che sarà ancora equipaggiato della vecchia M1 con cui però punta a grandi risultati.

Quali sono state le sensazioni di questi giorni di test?

“Sono molto felice di questi test. Abbiamo avuto la possibilità di fare tutto ciò che dovevamo. È un peccato che non siamo riusciti a girare oggi, ma le condizioni erano molto insidiose e difficili, quindi abbiamo deciso di rimanere ai box. Non so cos’altro dire, sono felice e mi sento sufficientemente pronto. Sono contento della situazione, ci sono cose da migliorare sulla moto, ma le vedremo con il tempo. Dobbiamo vedere anche come andrà il weekend di gara, che sarà difficile. Punterò alle posizioni che credo siano il mio obiettivo, ovvero quelle di testa, perché sono stato piuttosto veloce e avevo un buon passo. Pensiamo di arrivare al weekend puntando a buone posizioni, poi le condizioni potrebbero cambiare e quindi anche noi potremmo stare in una situazione diversa. Ma se restano così, siamo pronti e abbiamo molta energia”.

Pensi di iniziare la stagione con più fiducia grazie agli aggiornamenti che ha portato Yamaha?

“Sì, perché erano molto semplici, sostanziali. Penso che gli aggiornamenti che ha portato Yamaha lavoreranno anche su altre piste, è ciò che penso e che spero nello stesso tempo”.

Hai avuto l’occasione di guidare insieme a Jack Miller? Sembra che lui sia uno dei grandi favoriti...

“No, non l’ho seguito né visto, quindi non posso dire nulla. Però penso che sia molto veloce, ha già un gran passo ed è veloce sul rettilineo. Tra l’altro l’anno scorso ha concluso la stagione con un gran ritmo e quest’anno può essere un grande contendente per le prime due gare della stagione e per il campionato in generale”.

Hai notato qualche aspetto interessante nel lato box di Valentino Rossi?

“Mi piace passare del tempo con Vale e con il suo staff, Uccio e Max. Li conosco da quando sono un bambino, quindi mi diverto con loro. Ovviamente siamo rivali, quando lavoriamo, lavoriamo. Ma poi è sempre un’occasione per passare una giornata con gli amici che ti fanno stare bene”.

Nonostante una moto vecchia, sei considerato uno dei favoriti al mondiale. Come lavorerai mentalmente su questa cosa?

“Cercherò di dare il massimo e sempre di più, come cerco di fare sempre. So che è difficile, ma anche l’anno scorso lo era e le cose non andavano a mio favore. Ma ho visto che lavorando bene e impegnandosi interamente e dando tutto te stesso, ci sono cose che puoi raggiungere che magari non ti aspetti. Questo proverò a farlo anche quest’anno. So che non sarà facile e che non ho tutte le energie concentrate su di me, ma comunque sono anche consapevole delle mie forze e di quella della mia squadra. Quindi cercherò di far giocare a mio favore le mie carte forti, che sono la conoscenza della moto, il feeling ottimo con la squadra. Giocherò le mie carte e farle valere al meglio, poi vedremo dove arriverò”.

Prima dei test, avevi ipotizzato che con il congelamento dei motori, la tua moto non sarebbe stata così lontana rispetto alle altre. Dopo i test confermi questa ipotesi?

“Sì, la confermo, perché la velocità nel dritto rispetto alle altre Yamaha addirittura si è equilibrata. C’è ancora meno differenza, secondo me in questa pista non c’era differenza sul rettilineo rispetto alle altre Yamaha, quindi vuol dire che io ho migliorato un po’ e le altre M1 magari hanno migliorato in altre zone, ma non in velocità di punta, che era l’aspetto che più mi penalizzava l’anno scorso. Quindi sono contento di questo e sono anche felice del fatto che quando sono arrivato ai test, sono salito sulla moto e non prendevo due decimi nel dritto, almeno dalle altre Yamaha. Magari dalle Ducati sì, ma dalle Yamaha no”.

L’anno scorso tu e Jack Miller ci avete fatto vedere gare bellissime. Pensi che, insieme a te, quest’anno possa essere uno dei favoriti per il mondiale, ora che ha la moto ufficiale?

“Sì, Jack ha tutte le carte in regola per lottare per questo campionato. Ha una squadra ufficiale dietro di sé, ha una Ducati, è un pilota molto forte e ha già lottato per un titolo mondiale e questa non è una cosa da poco”.

Con Ramon Forcada cosa vi siete detti alla fine di questi test?

“È sempre difficile leggere la soddisfazione o la delusione nel volto, negli occhi o nelle parole di Ramon, perché essendo un uomo di così tanta esperienza, so che lui non si lascia trasportare dalle emozioni né quando le cose vanno bene né quando vanno male. Ho avuto l’opportunità di conoscerlo in tutte e due le situazioni, perché a volte è capitato di andare bene e altre di andare male. Ma la sua attitudine è sempre quella di guardare la giornata successiva e la mossa successiva da fare. Quindi, prima di andare via ci siamo parlati e ovviamente mi ha spiegato e illustrato il piano del weekend che andremo ad affrontare, ovvero il weekend di gara. Questo è Ramon. Ovviamente quando si parla di lavoro, quando invece si parla di cavolate, diventa tutta un’altra cosa”.

Chi potrebbe essere la sorpresa di questa stagione?

“Allora...ci sono tre rookie molto forti, sono indeciso fra i tre rookie e il ritorno di Zarco al top. Però metterei un rookie, perché...no, non lo voglio dire. I tre esordienti sono molto, molto forti tutti e tre. Vedremo, sarà interessante perché sono andati molto forte in questi test”.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 1 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 2 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 3 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 4 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 8 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 9 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 10 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 11 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 13 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 15 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 16 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 17 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 18 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 19 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 20 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 21 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 22 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 23 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 25 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 26 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 27 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 28 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images