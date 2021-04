Morbidelli: la moto vecchia inizia a pesare

Franco Morbidelli è tornato a sorridere a Portimao, anche se per il momento il suo è un sorriso un po' tirato. Il quinto posto in griglia è un grande passo avanti rispetto alle grandi difficoltà incontrate in Qatar, ma nel pilota del Team Petronas sta emergendo sempre di più la sensazione che la sua Yamaha "A Spec" ormai non possa più battagliare ad armi pari con le nuove moto ufficiali. E questo non è facile da digerire per chi è vice-campione del mondo in carica.

La buona notizia almeno è che i guai di Losail sembrano essere definitivamente alle spalle: "Qui a Portimao sembra che siamo riusciti a risolvere i problemi del Qatar, senza voler entrare troppo nel merito di quanto accaduto a Losail. Ho preferito non indagare più di tanto sulle difficoltà che ho avuto nelle prime due gare", ha spiegato Morbidelli.

"Devo essere contento di questo quinto posto in qualifica, in particolare per aver ritrovato le sensazioni che volevo con la M1. Sono infatti riuscito ad essere veloce oggi, soprattutto sul giro secco. Le sensazioni non sono ancora quelle del 2020, ma stiamo lavoranto per tornare forti come lo scorso anno e qui in Portogallo abbiamo fatto alcuni cambiamenti per migliorare".

"Per la gara vedremo cosa succederà. Quartararo ha avuto il passo megliore nella FP4. Io cercherò di fare un altro step, ma certamente è difficile sorpassare quando sei 15 km/h più lento", ha concluso, lasciando trasparire un po' di amaro in bocca per le prestazioni della sua moto.

Poi però è stato anche più chiaro, parlando esplicitamente della differenza che si è venuta a creare con le moto di nuova generazione.

"Il nostro passo era migliore di quello dell'anno scorso, almeno nella FP4. Il problema è che soprattutto le Ducati e le Yamaha ufficiali, ma anche le Suzuki, sono più forti rispetto allo scorso anno, quindi è un compito molto difficile cercare di stare con loro, ma ci proveremo".

Una situazione che inevitabilmente ha iniziato a generare tanti pensieri anche riguardo al futuro, anche se per il momento Franco vuole vivere soprattutto nel presente.

"Questa situazione mi prude e non lo nascondo, ma cerco sempre di rimanere concentrato sul mio lavoro, puntando a fare il massimo con quello che ho. Riguardo al mio futuro ci penserà la VR46, ma anch'io lo farò. Voglio assicurarmi il futuro migliore per me, sia tecnicamente che emotivamente".

"Al momento è presto per parlarne con i media. Voglio rimanere focalizzato, perché è nelle difficoltà che si scoprono delle cose fantastiche, quindi voglio spingere al limite con ciò che abbiamo, perché non ho alternative. Devo lavorare con quello che ho e dare il massimo. Poi è ovvio che nel momento in cui sarò tranquillo, penserò al futuro", ha concluso.

