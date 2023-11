Morbidelli: "Il talento di Acosta trascende il motociclismo, come Valentino"

Mentre in Qatar si consumava probabilmente uno dei capitoli più importanti della corsa al titolo della MotoGP, in Italia l'attenzione è stata caratterizzata soprattutto dalle ATP Finals di Torino, che hanno avuto in Yannick Sinner un grande protagonista. Il tennista italiano, infatti, ha raggiunto la finale, inchinandosi solamente nell'atto conclusivo ad una leggenda vivente come Novak Djokovic.

La sua cavalcata ha letteralmente fermato l'Italia, favorita anche dalle dirette in chiaro sulla RAI, portando davanti ai teleschermi anche spettatori che normalmente hanno a che fare poco o nulla con il tennis. Un qualcosa di molto simile a quello che ha vissuto la MotoGP nell'epoca di Valentino Rossi, nella quale anche la famigerata "casalinga di Voghera" alle ore 14 della domenica era incollata al televisore per seguire le gesta del "Dottore".

E' innegabile che oggi, almeno in Italia, la MotoGP non ha più questo tipo di appeal, nonostante il campione in carica ed attuale leader Pecco Bagnaia sia un pilota di casa nostra e nonostante una Ducati che in questa stagione è già stata capace di portarsi a casa 16 successi. Al suo arrivo a Valencia, Franco Morbidelli è stato stuzzicato sull'argomento e il pilota della Yamaha ha dato un paio di spunti almeno interessanti.

"La MotoGP non è valorizzata abbastanza. Siamo un grande bacino di payperviewers, poi ci sono i nostalgici che non la guardano più, magari perché Valentino ha smesso oppure per altri motivi. Sicuramente è un peccato, perché è una MotoGP dal livello stellare, nella quale i piloti stanno dando più che il massimo. Dove un pilota otto volte campione del mondo a volte arriva 15° e non solo perché non guida una Ducati. Nella quale in ogni weekend ci sono tantissime sfaccettature e cose da raccontare. Ma non vengono valorizzate nel migliore dei modi a livello di immagine e di comunicazione", ha detto Morbidelli.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta

E' quando ha proseguito il suo discorso però che ha stupito il romano trapiantato a Tavullia, perché ha indicato in Pedro Acosta il personaggio che potrebbe permettere alla MotoGP di fare di nuovo un salto di qualità in termini di popolarità, perché vede nello spagnolo un qualcosa che trascende il motociclismo, proprio come era stato per il suo mentore Valentino Rossi.

"Sicuramente un miglioramento di questa aspetto può aiutare, ma devo essere sincero e può aiutare anche una stella grezza come può essere Pedro Acosta. E' un pilota che ha vinto dal minuto zero in cui è arrivato in questo campionato, impressionando e sorprendendo. Questo tipo di atleta è un qualcosa che trascende il motociclismo, come è riuscito a fare Valentino in passato. Questa è una cosa che potrebbe riportare la MotoGP ad avere un interesse molto più ampio di quello che ha, chiaramente se continuerà a fare questo tipo di risultati. Potrebbe alleggerire tutto il lavoro di comunicazione che c'è intorno".

Quando quindi gli è stato chiesto se ritiene quindi che ci sia bisogno di un "serial winner", ha concluso: "Tanti vincitori non trascendono, ma è troppo facile avere Muhammad Alì o avere Valentino Rossi o Tiger Woods. Bisogna riuscire a fare come l'NBA, che riesce a creare un idolo per ogni squadra, valorizzando ogni atleta di ogni squadra. Oppure sì, l'alternativa è il serial winner".