Morbidelli: "Il caldo è soffocante, si respira a fatica"

Oltre a cercare di essere più veloce con la Yamaha M1 2022 ufficiale, Franco Morbidelli continua a recuperare dall'intervento al ginocchio che ha subito l'anno scorso, che lo ha tenuto fuori combattimento per quasi metà stagione.

L'italiano ha concluso la seconda giornata dei test pre-stagionali in Indonesia con il 12° tempo (1'31"849), a poco più di mezzo secondo dal riferimento della giornata fissato da Luca Marini.

La cosa più importante per il pilota romano, tuttavia, è che si sente sempre meglio con il suo infortunio.

"La gamba non sta andando indietro come l'anno scorso, quando perdevo muscolatura ad ogni gara. La gamba è al livello che mi aspettavo. Ma in questa categoria devi essere al massimo delle tue possibilità, della tua forma e delle tue capacità. Devi essere sempre al tuo meglio in tutti gli aspetti", ha spiegato il pilota Yamaha.

Morbidelli ha descritto lo stato del circuito Mandalika nel giorno di apertura di venerdì come "pericoloso". "La pista era ancora sporca, ma molto meglio di ieri", ha detto dopo il secondo giorno.

E in termini di prestazioni, è chiaro sull'unico modo per ottenere ciò a cui mirano.

"Dobbiamo lavorare e lavorare, non c'è altra formula", ha detto in accordo con il compagno di squadra Fabio Quartararo, che "si aspettava un miglioramento maggiore dalla moto".

"La differenza tra il motore 2021 e 2022 è molto più piccola di quella tra il motore 2019 e 2021", ha aggiunto Franky, che poi su se stesso ha detto: "In questa pre-stagione sto migliorando costantemente; ogni giorno sto migliorando sempre di più e sto riducendo il gap dal primo. Oggi ero a due decimi da Fabio, ma non basta".

Infine, l'italiano ha voluto evidenziare le condizioni estreme che i piloti hanno incontrato a Lombok. "Il caldo è soffocante, peggio che in Malesia o in Thailandia. Si fa fatica a respirare, probabilmente a causa dell'umidità", si è lamentato.

