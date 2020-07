Morbidelli: “Ho fatto gli ultimi giri con l’airbag aperto”

Il Gran Premio di Spagna ha rappresentato la consacrazione di Fabio Quartararo, che ha trovato la sua prima vittoria della carriera in MotoGP. Nel giorno del francese però, il team Petronas può festeggiare anche la gara di Franco Morbidelli, che ha tagliato il traguardo in quinta posizione e ha eguagliato il suo miglior risultato nella classe regina.

Non è stata una gara facile per l’italiano del team Petronas, che si è trovato a fronteggiare numerosi problemi. Nonostante tutto è riuscito a portare a casa un ottimo piazzamento che infonde fiducia, considerando anche il fatto che scattava dalla decima casella della griglia di partenza: “Partivo dalla decima posizione e potevo solo sperare di chiudere nelle prime cinque posizioni. Ma negli ultimi due giri ho potuto lottare per il podio, quindi sono contento”.

“Questa gara e questo weekend nel complesso caricano molto a livello di motivazione. Anche con le gomme usate ero veloce ed ero con i migliori, questa cosa è incoraggiante. Sapevo che la gestione delle gomme sarebbe stata fondamentale, nonostante le temperature alte sentivo di essere in una situazione buona. Rispetto allo scorso anno ci sono state tante cadute per l’anteriore ed il problema sembra peggiorato, quindi è stata una cosa difficile da gestire. Comunque il team lavora bene e mi sento a posto sia a livello fisico sia a livello mentale, mi sento nelle condizioni migliori”.

Ci sono stati alcuni momenti che però hanno complicato la sua gara. In un contatto con Jack Miller durante la bagarre, si è aperto l’airbag: “Mi mancava lottare con Jack, è divertente battagliare con un pilota come lui. Ad un certo punto io ho visto uno spazio e mi sono buttato, ma era troppo piccolo, la colpa è stata mia. Ci siamo toccati, ho rischiato di cadere e di rovinare una bella gara. Ma comunque lottavo per il podio, quindi ci può stare. Nel contatto poi mi si è aperto l’airbag, quindi questo mi ha dato dei problemi nei momenti successivi”.

Una volta archiviato il Gran Premio di Spagna, Franco Morbidelli è proiettato già verso il prossimo appuntamento, sempre sulla pista di Jerez questo weekend: “Sarà una novità per tutti correre di nuovo sulla stessa pista. ci sono alcune aree dove dobbiamo migliorare, credo che lavorerò sull’assetto anche secondo le condizioni che troveremo. Ma per prima cosa devo migliorare in qualifica, perché partire dietro è sempre uno svantaggio”.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Spagna live su DAZN. Attiva ora