Misano, gara del Made in Italy con le Frecce Tricolori

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna sarà un fine settimana ricco di eccellenze italiane, tra squadre e piloti che si schierano sulla griglia di partenza. In un fine settimana dedicato al Made in Italy non poteva mancare uno dei simboli dell’Italia nel mondo: le Frecce Tricolori. Per la prima volta dopo tanti anni, la pattuglia acrobatica più famosa in assoluto sorvolerà il Misano World Circuit prima della gara della MotoGP.

Lo spettacolo, che ogni anno si ripete in Formula 1 a Monza durante il Gran Premio d’Italia, tornerà anche nella classe regina del mondiale prototipi a distanza di 3 anni dall’ultimo sorvolo. Le Frecce Tricolori infatti avevano sorvolato il rettilineo principale dell’Autodromo del Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia del 2018. I nove velivoli MB-339PAN tornano dunque a sorvolare le due ruote e lo faranno con il caratteristico passaggio sul rettilineo principale, a pochi minuti dallo scattare del semaforo che darà il via alla gara.

Le Frecce Tricolori alla partenza del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna Photo by: Misano World Circuit Marco Simoncelli

Non c’è dunque modo migliore di celebrare il Made in Italy (che dà anche il nome al gran premio di questo weekend), rinnovando la reciproca stima fra il mondo dei motori e l’Aeronautica Militare. Il sorvolo di domenica sarà infatti una conferma del legame tra le due ruote e il Reparto di Volo dell’Arma Azzurra, già nel 2007 e nel 2018 la Pattuglia Acrobatica ha sorvolato il World Ducati Week, che si svolge sempre sul Circuito di Misano.

Per le Frecce Tricolori sarà anche un modo per celebrare i suoi sessant’anni. Costituita il 1° Marzo 1961, la Pattuglia Acrobatica è costituita da circa 100 militari dell’Aeronautica Militare, che rappresenta le abilità della Forza Armata. Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, nome ufficiale delle Frecce Tricolori, stenderà il tricolore più lungo del mondo, marchio di fabbrica insieme alle incredibili acrobazie aeree che danno lustro agli oltre 40.000 uomini e donne impegnati a portare avanti i valori dell’Aeronautica Militare.

Le Frecce Tricolori alla partenza del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna Photo by: Misano World Circuit Marco Simoncelli