Misano apre le prevendite per MotoGP e SBK

Si sono avviate online le prevendite in vista dei due grandi appuntamenti dell’estate 2021 a Misano World Circuit: il Made in Italy Emilia-Romagna Round del World SBK e il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP.

Dopo l’esperienza 2020, con la definizione di un ‘Progetto Safe’ che ha consentito – primo circuito al mondo – la presenza in sicurezza di 10.000 persone ogni giorno nel corso della MotoGP, anche nel 2021 si prospetta un’analoga esperienza.

L’accelerazione della campagna di vaccinazione lascia immaginare una possibile apertura ad un numero maggiore di appassionati, ma ciò dipenderà dai pronunciamenti nazionali e dalle autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna. MWC sta lavorando a vari format, fino a 20.000 persone, pronti ad applicarli in dipendenza della situazione pandemica.

In ogni caso, sin d’ora si conferma che non saranno messi in vendita biglietti per le zone Prato, proprio per garantire controllo e sicurezza ai possessori dei biglietti, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari.

La prevendita considera la possibilità di rimborso, secondo la normativa vigente al momento della manifestazione. Ogni aggiornamento sarà tempestivamente disponibile sul sito www.misanocircuit.com.

Sono confermate le procedure di acquisto che renderanno nominativo il biglietto e quindi il posto occupato in tribuna. Tutte le indicazioni per l’accesso e permanenza in circuito sono disponibili sul sito www.misanocircuit.com e sulla App MWC, scaricabile per IOS e Android, dedicata anche a tutte le info parcheggi di ogni singola tribuna.

MWC si prepara dunque ad una grande stagione, forte del primato di essere l’unico circuito in Italia e fra i pochissimi al mondo ad ospitare entrambi gli eventi mondiali.

WorldSBK

Dall’11 al 13 giugno nella Riders’ Land si correrà il Made in Italy Emilia-Romagna Round del WorldSBK che festeggerà il trentennale dalla prima gara del WorldSBK a Misano World Circuit.

Di seguito le promozioni attivate:

SCONTO IN PREVENDITA: -25% fino al 31 maggio 2021

PROMOZIONE FRIEND: Fino al 31 maggio 2021 in tutte le tribune, aggiungendo 15 euro al prezzo della domenica, ci si garantisce l’ingresso anche al sabato con biglietto abbonamento 2gg, quando oltre alla Superpole è in programma anche Race 1.

PROMOZIONE FAMILY: per i giovanissimi (fino a 12 anni) biglietto ridotto al costo di 1 euro al giorno.

Ulteriore sconto del 10% per ogni periodo di vendita, dedicato alle donne.

Ulteriore sconto del 10% per ogni periodo di vendita, dedicato alle persone con disabilità, tesserati FMI ed altre categorie indicate sul sito www.misanocircuit.com.

MotoGP

Dal 17 al 19 settembre l’appuntamento con il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, l’appuntamento principe dell’estate nella Riders’ Land. Tutti gli sforzi mirano ad un’edizione ancor più vicina alla condizione di normalità, pur mantenendo alta l’attenzione sull’assoluta sicurezza con cui viene organizzato l’evento. Di seguito le promozioni attivate:

SCONTO IN PREVENDITA: fino all’8 luglio 2021 sono previsti sconti nei vari settori.

PROMOZIONE FRIEND: Fino all’8 luglio in tutte le tribune aggiungendo 20 euro al prezzo della domenica ci si garantisce l’ingresso anche al sabato con biglietto abbonamento 2gg) con il grande spettacolo delle prove che determinano lo schieramento di partenza

PROMOZIONE FAMILY: per i giovanissimi (fino a 12 anni) biglietto ridotto al costo di 5 euro al giorno. In Tribuna Gold sconto del 10% ai giovani fra 13 e 16 anni.

Ulteriore sconto del 10% per ogni periodo di vendita, dedicato alle persone con disabilità, tesserati FMI ed altre categorie indicate sul sito www.misanocircuit.com

I biglietti sono disponibili, con tutte le condizioni generali d’acquisto comprensive anche della relativa policy sui rimborsi, nelle pagine dedicate all’evento sul sito www.misanocircuit.com. I biglietti acquistabili anche sulla piattaforma Ticket One.