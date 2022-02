Mir: "Suzuki al top col motore, un bene contro le Ducati"

Joan Mir ha concluso la seconda giornata di test MotoGP di Mandalika con il quinto crono in 1’31’’586 ed un gap inferiore ai tre decimi dalla prestazione firmata da Luca Marini.

Nonostante sia stato in grado di provare un time attack nella parte finale della sessione grazie alla gomma nuova, Mir non è riuscito a percorrere molti giri in questa seconda giornata accumulando un totale di 47 tornate. Lo spagnolo ha spiegato il perché di questa situazione.

“Oggi siamo stati condizionati da alcuni casi di COVID che si sono verificati nel nostro gruppo. Purtroppo non abbiamo molte persone qui con noi e questo ha reso tutto più difficile soprattutto perché i soggetti positivi sono quelli che lavorano sull’elettronica”.

Nonostante nella giornata di ieri molti piloti si siano lamentati per le pessime condizioni della pista, Mir ha ammesso oggi di aver riscontrato buone sensazioni e di aver apprezzato il progressivo miglioramento del tracciato.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP

“Sappiamo che queste situazioni accadono nei circuiti che non vengono utilizzati durante l’anno, ma dopo quello che è accaduto ieri penso che i responsabili della pista lavoreranno per fare in modo che non accada daccapo”.

Come già anticipato in Malesia, anche a Mandalika Mir ha posto l’accento sul nuovo motore più potente.

“Mi sento pronto, abbiamo una buona moto e siamo riusciti ad incrementare la velocità di punta. Questo è un grande aiuto e ci darà una mano nelle qualifiche. Adesso, quando metto la gomma morbida, sento molta più aderenza” ha dichiarato il pilota della Suzuki che per tutto il 2021 si era lamentato dalla mancanza di velocità.

“Ogni giorno di test è molto importante e la pre-season sta passando molto rapidamente. Al momento ci stiamo concentrando su i dettagli, un aspetto da non sottovalutare”.

Joan, infine, non si è voluto sbilanciare quando gli è stato chiesto se adesso la Suzuki possa finalmente lottare ad armi pari con quelle che, sulla carta, sembrano essere le moto favorite.

“È troppo presto per parlare, anche perché i test spesso non indicano valori reali. In alcuni anni abbiamo avuto dei test buoni e poi abbiamo sofferto in gara. Ad ogni modo posso dire che abbiamo fatto un grande passo avanti nelle velocità di punta e questo è importante con così tante Ducati in pista”.

“Sono felice per i progressi che abbiamo fatto col motore, ma adesso dobbiamo lavorare per adattare l’elettronica, specie su una pista dove non abbiamo riferimenti passati. Sono contento dei passi avanti che abbiamo fatto e penso che saremo pronti per la prima gara in Qatar”.