Mir: "Rinnovare con Suzuki è la priorità, ma ho altre opzioni"

Joan Mir è stato una delle sorprese più belle e interessanti della MotoGP 2019. Ora lo spagnolo della Suzuki è pronto ad affrontare la seconda stagione nella classe regina del motorsport a 2 ruote e le aspettative saranno ancora più alte.

Suzuki ha mostrato di poter vincere nel 2019 grazie ai due successi ottenuti da Alex Rins, dunque Joan dovrà provare a dimostrarsi ancora più all'altezza del compagno di squadra, ma avrà anche l'onere di trattare con il team per il rinnovo del contratto.

La priorità di Mir è rimanere con Suzuki, ma lo spagnolo non si è fatto problemi a sottolineare come non gli manchino alternative qualora la Casa di Hamamatsu volesse prendere strade differenti dalla sua.

"Stiamo parlando, ma al momento non c'è ancora nulla di chiaro e definito. La mia priorità e quella della Suzuki è quella di rinnovare. Tuttavia, non ho ancora firmato nulla. Ho anche altre opzioni. Valuteremo tutto quello che abbiamo sul tavolo e poi cercheremo di prendere la decisione migliore".

"La mia priorità è rimanere in Suzuki. Ora però dipende da loro. Se troviamo un accordo in tempi brevi possiamo rinnovare. Se già al secondo anno devo preoccuparmi dei soldi... A me interessa solo trovare un accordo per proseguire in futuro".

Nel corso dell'inverno, Mir ha avuto tempo di prepararsi fisicamente dopo l'incidente che ebbe nel mese di agosto dell'anno passato. Il tempo è servito per recuperare al meglio, ma anche per prepararsi a livello muscolare in maniera più adeguata per guidare meglio le belve della MotoGP.

"In inverno ho fatto tutto quello che ho potuto per prepararmi al meglio e anche di più. Mi sono preparato bene fisicamente, che è davvero un aspetto importante per questa moto. Il primo anno per gli esordienti è difficile. In MotoGP devi essere forte come un toro. E' bello essere qui, metterò alla prova il lavoro che ho fatto in queste settimane".

"Ora sono al 100%. Suzuki ha lavorato molto in fabbrica. L'obiettivo è quello di essere tra i primi 5 in tutte le gare. Quando sei lì con costanza, allora puoi anche provare a vincere delle gare".