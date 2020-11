Mir: "Meglio chiudere il Mondiale questo fine settimana"

Il pilota della Suzuki, che ha un vantaggio di 37 punti su Alex Rins e Fabio Quartararo, sarà matematicamente campione se finirà sul podio domenica a Valencia, indipendentemente dal risultato che faranno i suoi rivali. Ma ha anche moltre altre combinazioni che gli permetterebbero di fare festa.

Mir, che domenica scorsa ha ottenuto la sua prima vittoria nella classe regina, è tornato ad Andorra, dove è riuscito a staccare un po' la spina. Tuttavia, il rischio di contagio al COVID-19 lo ha portato a prendere precauzioni maggiori, al punto di uscire di casa a malapena e sentire anche i membri del suo team solo attraverso il computer.

"Non è che abbia fretta di chiudere il Mondiale, dobbiamo fare le cose per bene. Se riusciremo a chiuderlo quello fine settimana, tanto meglio, pensando a tutto quello che sta succedendo con il Coronavirus. In effetti, mi piacerebbe chiuderla qui. La sensazione di ottenere un test PCR negativo è un po' come fare un time attack" ha concordato Mir oggi, al suo ritorno a Valencia.

"Non vedo l'ora che inizi la gara, dopo la prima vittoria penso solo a ripeterla. Con questa mentalità penso che il fine settimana possa andare bene" ha aggiunto il maiorchino, che può dare alla Suzuki il suo primo titolo negli ultimi 20 anni.

Lo spagnolo sa già cosa significhi giocarsi un Mondiale e vincerlo, perché lo ha fatto nel 2017, quando correva in Moto3. Il primo match ball era stato a Motegi, in Giappone, dove i nervi gli avevano giocato un brutto scherzo e dove disputò la peggior gara della sua stagione. Ora, che è molto più maturo, pensa di avere la situazione sotto controllo per evitare che la situazione si ripeta.

"Non dobbiamo fare nulla che non abbiamo già fatto. Chiudere un titolo non è facile. In Giappone, nella prima chance per chiudere quello della Moto3, ho fallito. Spero di non farlo di nuovo" ha concluso Mir.