Mir: “È stato deludente non poter mai insidiare Quartararo"

Joan Mir è stato uno dei piloti più costanti della stagione 2021, riuscendo a rientrare in top 10 in tutte le 16 gare che ha finito, finendo nei primi cinque in undici occasioni. Alla fine dell'anno, il campione del 2020 ha accumulato sei podi, ma non è stato in grado di conquistare una sola vittoria, e questo lo ha condannato a uscire presto dalla lotta per il titolo.

La costanza di Mir è dimostrata dai suoi numeri, ma al maiorchino non è bastato essere quasi sempre nella top ten per sfidare Fabio Quartararo, che, proprio come lo spagnolo, ha conquistato 16 top 10, di cui 11 nelle prime cinque posizioni. A differenza dello spagnolo, ha ottenuto cinque vittorie e un totale di 278 punti, 70 in più del pilota Suzuki, che ha chiuso terzo in campionato, battuto anche da Pecco Bagnaia.

Pur vedendo la straordinaria costanza di Mir, si arriva alla conclusione che Suzuki non è riuscita a difendere la corona nel 2021: "No, non direi così. È stato un accumulo di cose che sono successe che non ci hanno permesso di lottare per il titolo. È un po' complicato parlare di questo, un po' difficile, per essere onesti," ha detto Joan Mir in un'intervista esclusiva con Motorsport.com.

Anche se è stato, a volte, critico verso il marchio giapponese, Mir non vuole addossare tutta la colpa all'evoluzione della moto, ma ammette di essere insoddisfatto di quello che è successo la scorsa stagione.

"Non sono contento della situazione, non è che non sono contento della Suzuki, non sono contento di ciò che ci ha portato a non essere in grado di lottare per il campionato del mondo in modo più duro, non essendo in grado di dare fastidio a Fabio Quartararo in qualsiasi momento della stagione. Non è quello che mi aspettavo ed è una delusione. Sono deluso, penso che sia la parola", con cui definisce la sua stagione 2021.

Una delle lamentele più ricorrenti di Mir durante la stagione è stata sul fatto che il miglioramento dei suoi rivali durante l'anno era molto superiore a quello di Suzuki, e quando gli si chiede cosa vorrebbe avere dalle altre moto, è chiaro.

"Posso rispondere solo sulla base di ciò che tutti noi pensiamo che le altre moto abbiano, ma non so la verità perché non ho testato nessuna di loro oltre alla Suzuki. Ma per le sensazioni, andrei per la potenza della Ducati, l'agilità della Honda, il grip della Yamaha. E anche la consistenza della Suzuki".

A soli 24 anni e con due mondiali vinti (è stato campione della Moto3 nel 2017), Mir conclude il suo contratto con Suzuki alla fine della stagione e più di qualcuno crede che lascerà la Casa di Hamamatsu nel 2023.

In alcuni sport di solito è inclusa una clausola di uscita se arriva un'offerta da un 'grande'. Quando abbiamo chiesto a Mir quale squadra avrebbe messo in esso, gioca sul sicuro: "Penso che le squadre più forti in questo momento in MotoGP sono Ducati, Honda e Yamaha. Metterei anche Suzuki in quella lista. Allora le cose andrebbero così".

