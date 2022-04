Miller: “Tornare in Pramac? Non è un problema, pur di stare in MotoGP”

Jack Miller fa parte della famiglia Ducati dal 2018, è arrivato al team Pramac dopo aver corso con la Honda di Marc VDS. Dall’anno successivo è stato sotto contratto ufficiale, prima con la squadra satellite e poi passando al team factory nel 2021.

Durante il Gran Premio delle Americhe disputato lo scorso weekend, l’australiano ha rivelato ad Autosport/Motorsport.com di essere stato lasciato all’oscuro da Ducati sul suo futuro dopo il 2022, anno in cui è in scadenza di contratto. Tutto lascia pensare che saranno il pilota Pramac Jorge Martin e il portacolori Gresini Enea Bastianini (vincitore ad Austin domenica scorsa) a contendersi la sella di Miller per il 2023.

Al termine del fine settimana al COTA, è stato chiesto a Miller se tornare in Pramac nel 2023 fosse qualcosa che accetta volentieri, se questo significa restare con Ducati. Il pilota ha risposto: “Non mi importerebbe. Le moto sono buone, sono fantastiche. So per certo che hanno la stessa fornitura, non mi darebbe fastidio. Fino a quando vivo il sogno della MotoGP, ho l’opportunità di lottare per i podi, di stare con i fan. Questa è la cosa più importante, è il mio obiettivo”.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller ha condotto più della metà del GP delle Americhe, prima di finire in terza posizione, conquistando così il primo podio della stagione. Durante un’intervista esclusiva con Autosport/Motorsport.com alla vigilia del weekend, l’australiano aveva dichiarato che dare il meglio è tutto ciò che può fare per tenere il suo posto in Ducati, ma subentrano anche dei fattori “politici”.

Dopo la gara, gli è stato chiesto se questa terza posizione possa fare la differenza sul suo futuro, ma ha risposto: “Non lo so, sono qui per guidare la moto e fare il meglio che posso. Questo è tutto. Se ottengo un lavoro con Ducati, è così. Sarò più che felice di restare nell’orbita Ducati. Mi piace il gruppo con cui sono. Sono concentrato su quest’anno, sto provando a fare il meglio che posso al momento”.

Il suo compagno di squadra attuale in Ducati Pecco Bagnaia invece ha già un contratto di altri due anni con la struttura di Borgo Panigale. L’accordo è stato rinnovato e annunciato prima dell’inizio della stagione, il piemontese correrà nel team ufficiale fino al 2024.