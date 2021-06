Miller senza pace: "Ho fatto un incidente di m...."

L'australiano era settimo, in un gruppetto che lottava per le posizioni da podio, quando è caduto al tornante Strubben nel corso del 15esimo dei 26 giri in programma.

Miller ha spiegato di aver frenato più forte perché si è reso conto che davanti a lui la Suzuki di Joan Mir e la Honda di Takaaki Nakagami stavano per entrare in contatto e come risultato ha perso l'anteriore della sua Ducati.

Dopo la scivolata, è rientrato in gara ma è stato costretto a ritirarsi definitivamente nel 18esimo giro, quando gli è stata mostrata la bandiera nera con punto arancio per un problema tecnico.

"Mi sentivo bene, stavo tenendo il mio ritmo", ha detto Miller, che ora è distanziato di 56 punti dal leader del campionato.

"Io ed Oliveira stavamo rimanendo più o meno al centro del gruppo di testa, mentre Pecco (Bagnaia) e quelli davanti si stavano riavvicinando a noi. Poi Mir ha fatto uno dei suoi attacchi alla curva 5, entrando in contatto con Nakagami".

"Quindi ho frenato prima, perché se fosse caduto qualcuno sarei stato in grado di farmi strada. Ho frenato più forte, ma avevo la stessa velocità dei giri precedenti, solo che in questo modo ho messo più carico sulla gomma anteriore e sono caduto".

"E' stato un incidente da niente, un incidente davvero di merda, ma ci è costato abbastanza caro. Quindi sono davvero incazzato come me stesso per quell'errore".

"Stavo solo guardando quello che succedeva davanti a me e la mia testa era concentrata su come reagire. Non ero concentrato al 100% su quello che stavo facendo e questo è stato sufficiente per sbagliare".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller ha detto che la Race Direction non aveva motivo di mostrargli la bandiera nera con punto arancio, in quanto il fumo che aveva visto provenire dalla sua moto era semplicemente un eccesso di olio che veniva bruciato dopo che la sua Ducati era rimasta sul fianco.

"Come ho detto, è stato un incidente da prima marcia, da niente, il mio manubrio non era nemmeno piegato", ha aggiunto Jack. "Ho ripreso la moto e sono ripartito, ma mi hanno che abbiamo un sistema che quando la moto rimane su un fianco pompa più olio in una certa parte del motore".

"Quindi, c'è una tracimazione e quando si riempie si scarica nello scarico per bruciarlo. La Direzione Gara ha detto di aver visto del fumo uscire dal posteriore, quindi hanno dato la segnalazione".

"Ma non avevano davvero alcun motivo, ci hanno solo chiamato dentro per coprirsi il culo. Ma non era niente, sapevo che la moto era ok perché stavo girando come se non fosse successo niente. Ho anche controllato se ci fosse dell'olio che pisciava fuori, ma non c'era niente".