Miller ringhia contro Martín: "Voleva passarmi o buttarmi fuori?"

La festa Ducati al Gran Premio d'Austria di MotoGP viene completata dal terzo posto conquistato da Jack Miller, che a lungo aveva fatto sperare nella doppietta mettendosi all'inseguimento del vincitore Pecco Bagnaia.

L'australiano al via ha provato a restare con il compagno di squadra, dopo che entrambi avevano superato il poleman Enea Bastianini, ma il piemontese ha dato subito prova della sua superiorità in tutto e per tutto, chiudendo la porta al collega.

"La moto ha funzionato in modo fantastico per tutto il weekend. Fin dall'inizio mi sentivo bene, sono riuscito subito a superare Bastianini e poi ho cercato di avvicinarmi a Pecco", racconta Miller.

"Sentivo di avere un passo leggermente migliore e speravo di andare via con lui, quindi ho tentato di passarlo, ma ha risposto subito accelerando appena ha visto che stavo provando ad infilarmi".

"Dopo di che Pecco ha spinto veramente alla grande imponendo il suo ritmo; ho provato a stare con lui dando tutto, ma ho dovuto arrendermi. Verso la fine ho iniziato a soffrire e gli altri mi hanno ripreso".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

E qui si è accesa una lotta molto bella per l'ultimo gradino del podio perché Fabio Quartararo si è sbarazzato piuttosto agevolmente di Miller, che poi è stato incalzato da Jorge Martín.

L'alfiere del team Pramac Ducati ha forzato la staccata in curva 1 all'ultimo giro per sfilare il terzo posto dalle mani del rivale ufficiale di Borgo Panigale.

La mossa è stata troppo azzardata e lo spagnolo è scivolato a terra, rischiando per un pelo di tirarsi dietro anche Jack, che nel post-gara non gliele ha mandate a dire.

"Quartararo ha saputo sfruttare il mio punto debole nella chicane e mi ha sopravanzato, mentre Martín francamente non ho capito cosa volesse fare. L'ho visto arrivare alla curva 1, ho provato ad allungare la frenata, ma non so dove sia andato a finire".

"La sua mossa è stata molto simile a quella di Silverstone, non so se volesse superarmi o buttarmi fuori. Se il tentativo era quello di scavalcarmi, allora va bene, ma per riuscirci devi anche rimanere in pista, che è la cosa più importante. E sono due volte che non riesce a farlo".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora si torna in Italia per la tappa di Misano Adriatico, dove Miller dovrà dimostrarsi ancor più uomo squadra nel dare una mano a Bagnaia a provare la rimonta iridata su Quartararo, mentre la Ducati vuole i Mondiali riservati a Team e Costruttori.

"Pecco ha una gestione davvero incredibile, soprattutto nella velocità verso fine gara, diciamo che rispetto a me è superiore in tutto", precisa Miller molto onestamente.

"Io sto lavorando alacremente ogni giorno per cercare di capire sempre più come posso replicare il suo stesso passo, ma senza consumare troppo le gomme e soffrendo a fine gara. Ho già migliorato tanto da questo punto di vista, ma Pecco è ancora più bravo".

"In Ducati l'atmosfera è perfetta, si lavora benissimo e sono molto felice di farne parte, è una bella esperienza per me in questo momento. Non vedo l'ora di affrontare le prossime sette gare con loro, vogliamo lottare per il titolo Team e Costruttori".

"Anche in quello Piloti ci stiamo avvicinando alla vetta, Pecco si sta dando da fare e dice la sua, speriamo di poter combattere fino alla fine. Ora pensiamo a Misano".