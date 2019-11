Miller: “Non voglio togliere il posto a nessuno”

La buona progressione di Jack Miller durante l’anno ed il crollo di Danilo Petrucci hanno portato a parlare di un rinnovo nella struttura ufficiale di Ducati nel 2020. A Valencia infatti sono iniziate a circolare voci che davano l’australiano al posto del pilota di Terni a partire dalla prossima stagione.

Ieri infatti Ducati è arrivata a pensare alla possibilità di rescindere il contratto di Petrucci per offrirlo a Miller, anche se la manovra non è stata portata a termine: “Mi sono arrivate voci, ma per me restano tali. Non voglio dare fastidio né togliere il posto a nessuno, non sono così. L’anno prossimo resto in Pramac, che è una squadra dove mi trovo bene e che mi fa sentire bene le cose”.

L’australiano ha tagliato il traguardo in terza posizione e come miglior pilota Ducati, a dimostrazione del suo ottimo stato di forma. Si tratta del secondo podio nelle ultime tre gare ed è un modo fantastico di chiudere la stagione, in cui Miller si è trovato in una struttura come Pramac che ha il totale appoggio di Borgo Panigale: “Dopo non aver ottenuto nemmeno un podio in MotoGP sull’asciutto, conquistarne cinque in una sola stagione è molto importante e di questo ne vado fiero”.

Il pilota #43, che ha debuttato nella classe regina del mondiale nel 2015 senza passare per la Moto2, si è lasciato alle spalle le cattive abitudini degli inizi e questo ha un effetto positivo sul suo rendimento. Chiude la stagione in ottava posizione nella classifica generale, a sole nove lunghezze da Valentino Rossi, settimo: “Quest’anno ho fatto i compiti, sono andato meglio per tutto l’anno ed a Valencia l’ho dimostrato”.