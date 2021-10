Miller: “Non deve dirmelo nessuno, sappiamo tutti che aiuterò Pecco”

Le cose non potevano andare meglio per Ducati nella qualifica del Gran Premio dell’Emilia Romagna: i due piloti ufficiali partiranno in pole position e in seconda posizione, con Luca Marini che completerà la prima fila monopolizzata dalle Desmosedici. A tutto ciò si deve aggiungere la peggior qualifica dell’anno per Fabio Quartararo, diretto rivale in campionato e 15esimo in griglia di partenza.

Al termine del sabato, Jack Miller ha spiegato: “Mi sono sentito molto bene ed è importante poter partire dalla prima fila della griglia, perché non abbiamo mai girato sull’asciutto per tutto il weekend. Le condizioni sono molto diverse da quelle che abbiamo trovato qui l’ultima volta, perciò non avevamo molte informazioni. Sarà molto importante stare davanti e provare a prendere un po’ di distanza dal resto del gruppo per gestire la gara”.

Nonostante ci sia in gioco il titolo mondiale, anche l’australiano lotterà per salire “sul podio” della classifica generale: “Abbiamo dei rivali molto forti che lottano per la terza posizione in classifica, nel mio caso è Joan Mir. Nel caso di Pecco è Quartararo. La cosa interessante sarà poter scappare entrambi il più velocemente possibile e vedere cosa saremo in grado di fare stando in testa alla gara”.

Anche se nessuno parla di ordini di squadra all’interno del team Ducati, Bagnaia si gioca il campionato con Quartararo, e questo ricorda il famoso ‘mapping 8’ del 2017 apparso sul dashboard della moto di Jorge Lorenzo, quando a Sepang era davanti ad Andrea Dovizioso, allora in lotta per il mondiale. Quando gli viene posto l’interrogativo sul titolo, Miller risponde: “Sì, non c’è bisogno che nessuno me lo dica, sappiamo tutti che sono lì e aiuterò Pecco”.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images