Miller mette all'asta il tear-off del ritiro di Misano

La Ducati di Miller ha risucchiato la visiera a strappo che Quartararo aveva staccato sul rettilineo principale di Misano al secondo giro della gara di domenica scorsa.

L'oggetto di plastica ha finito per intasare il filtro dell'aria della Desmosedici GP, causando una perdita di potenza che ha costretto l'australiano a ritirarsi all'ottavo giro.

Miller ha portato con sé il tear-off a Barcellona per il GP di Catalogna ed oggi lo ha esposto nel suo box.

Successivamente, dopo averla autografata e facendo porre la sua firma anche a Quartararo, l'ha donato all'associazione Two Wheels for Life.

"Non so, forse lo venderò per beneficenza o qualcosa del genere" aveva anticipato Miller, 12esimo in questa prima giornata di prove a Barcellona, prima che il tear-off venisse messo all'asta. "Mi piacerebbe farglielo firmare, penso che sia il minimo che possa fare".

Qui si può fare un'offerta per il tear-off di Quartararo: https://t.co/eYY1GWoFQk?amp=1