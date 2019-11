Miller: "Basta test post-season, la stagione è troppo lunga!"

Il prossimo anno, la classe regina eliminerà il tradizionale test di Valencia nell'ambito di una riduzione complessiva dei test. Dopo la conclusione della stagione, dunque, si girerà solamente a Jerez la settimana successiva.

Questo significa che ci sarà un divario maggiore tra l'ultima giornata dei test 2020, fissata per il 20 novembre, e la prima dei test collettivi del 2021 a Sepang, il 6 febbraio.

Per Miller, tuttavia, perdere il test di Valencia non fa una grande differenza, e non crede che i piloti titolari dovrebbero tornare in sella prima del nuovo anno una volta conclusa la stagione.

"Per me dovrebbero annullare tutti i test dopo l'ultima gara" ha detto Miller. "Abbiamo appena finito e ricominciamo subito. Avete capito cosa intendo?".

"Dovremmo fare solo un paio di test prima della stagione, perché la maggior parte dei costruttori ora ha dei collaudatori di livello, oltre ai feedback raccolti in gara, quindi non penso che dovremmo fare troppi test, davvero".

"Dovremmo concentrarci maggiormente sulle gare. Inoltre credo che questo possa generare più opportunità di lavoro, visto che ogni costruttore avrebbe bisogno di un collaudatore veloce.

"Per me avrebbe senso, perché ci permetterebbe anche di fare un po' più di pausa invece che solo un mese e poco più. Non hai neanche il tempo di ricaricare le batterie che è già ora di ripartire in giro per il mondo".

"Sarebbe bello avere un po' più di tempo libero e non dover salire su nessun aereo per alcune settimane".

Proprio per questo, di fronte ad un calendario che continua ad allungarsi, secondo "Jackass" sarebbe fondamentale eliminare i test post-season: "Esatto, questo è ciò che intendo".

"Stiamo facendo sempre più gare e la stagione è sempre più lunga. Devono fare qualcosa e porre dei limiti, dicendo che la stagione debba essere compresa tra un certo giorno ed un altro".