Meda: "Una gioia raccontare Valentino Rossi in MotoGP"

Valentino Rossi è, forse, il pilota mediaticamente più rilevante che il motomondiale e la MotoGP abbiano mai avuto. In ventisei anni di carriera, il Dottore ha scritto pagine indelebili di questo sport regalando a milioni di tifosi in giro per il mondo sorriso, gioie ed emozioni forti.

Emozioni che sono state raccontate in prima persona da Guido Meda. Volto e voce di Sky e Mediaset, Meda ha portato nelle case degli italiani le gesta di Valentino, raccontandone trionfi successi, sino agli ultimi giri in sella ad una MotoGP.

Ecco cos'è emerso in questa chiaccherata direttamente dallo stand di EICMA di Sky.