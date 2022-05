Max Biaggi diventa MotoGP Legend: "20 anni fa non lo credevo possibile"

Ha dovuto attendere più del previsto, ma oggi anche Max Biaggi è entrato a far parte delle MotoGP Legends. In realtà, il "Corsaro" avrebbe già dovuto esserlo da tempo, perché il suo ingresso nella "hall of fame" del motociclismo era stato annunciato nel 2020.

Tuttavia, lo scoppio della pandemia del COVID 19 ha rimandato fino ad oggi al Mugello le celebrazioni perché, come ha spiegato Carmelo Ezpeleta, era uno di quei momenti che il campione romano meritava di vivere con accanto a sé alcune delle figure che hanno segnato la sua carriera oltre alla sua famiglia. Di quelli che non si potevano vivere a porte chiuse o con le mascherine.

A celebrarlo c'erano tante facce che lo hanno accompagnato in tutti questi anni nel Mondiale: Carlo Pernat, Gigi Dall'Igna, Francesco Guidotti, Lin Jarvis, ma anche rivali che sono venuti a rendergli omaggio come Loris Capirossi. E anche qualche pilota della MotoGP odierna ha voluto applaudirlo: non poteva mancare la coppia Aprilia formata da Aleix Espargaro e Maverick Vinales, ma erano presenti anche il concittadino Fabio Di Giannantonio ed il ducatista Jack Miller.

"Prima di tutto voglio ringraziare Carmelo Ezpeleta e Dorna per aver reso possibile questo, senza di loro non sarebbe successo. E poi voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa cosa: dai costruttori con i quali ho lavorato in passato, Aprilia, Honda e Yamaha, tutte le persone che sono qui sono quelle che mi hanno supportato sia nei momenti belli che in quelli brutti, sono orgoglioso che siano venuti tutti, significa tanto per me", ha detto un Max emozionato prima di ricevere la sua medaglia.

Max Biaggi con Carmelo Ezpeleta, Dorna CEO Photo by: Dorna

"La vita va avanti anche dopo le gare, sono orgoglioso che la mia famiglia mi abbia incoraggiato nei momenti difficili a non mollare mai, mi hanno sempre supportato. I miei figli sono qui ed è un momento molto emozionante per me perché possono dire che il loro papà è una Leggenda, è una cosa molto bella. Venti anni fa non l'avrei mai pensato che sarei arrivato a questo punto, e per un uomo è una cosa molto importante".

"Ora sono nella terza parte della mia vita, sono un team owner e per questo devo ringraziare Husqvarna e Sterilgarda per aver realizzato questo mio sogno. Metto la mia esperienza al servizio dei giovani piloti, e voglio ringraziare Carlos (il figlio di Carmelo Ezpeleta), la Dorna e Carmelo Ezpeleta per il lavoro fatto in questi anni e la MotoGP è fantastica. Grazie davvero", ha concluso.

Un ingresso tra le leggende meritato, anche se nella carriera di Biaggi manca il sigillo del titolo iridato della classe regina, nella quale però ha vissuto una rivalità già da leggenda con Valentino Rossi, che proprio domani vedrà ritirato il suo iconico numero 46.

Ma oltre a questo ci sono quattro titoli della 250cc, consecutivi e con due marchi differenti, e due della Superbike con Aprilia. Senza dimenticare che parliamo dell'ultimo pilota capace di vincere la gara d'esordio nella classe regina, a Suzuka in 500 nel 1998.

Jack Miller, Ducati Team, Loris Capirossi, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing, Max Biaggi, Jorge Lorenzo, Aleix Espargaro, Aprilia Racing, Maverick Viñales, Aprilia Racing e Randy Mamola Photo by: Dorna