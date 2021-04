Martin, tripla operazione riuscita: obiettivo Mugello

Jorge Martin ha subito una tripla operazione mercoledì. L'intervento ha avuto successo e ora "inizia il contro alla rovescia", ha detto il pilota spagnolo sui social network, con l'obiettivo per il suo rientro che sembra essere fissato per il Gran Premio d'Italia di fine maggio.

Il pilota della Ducati Pramac è stato vittima di una violenta caduta durante la FP3 di Portimao, che lo ha messo fuori combattimento. Dopo essere stato evacuato dalla pista in barella e dopo un primo esame al centro medico del circuito, è stato immediatamente chiaro che c'erano diverse fratture, oltre ad un forte colpo alla testa.

Dunque, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Faro, dove è stato tenuto in osservazione per 24 ore e sottoposto ad ulteriori esami che hanno evidenziato tre fratture, due alla mano ed una alla caviglia. Domenica pomeriggio è stato portato a Barcellona con un volo privato organizzato dalla Ducati.

Inizialmente, l'idea era di operare lunedì per accorciare i tempi di recupero, ma visto il forte dolore del pilota ed il colpo alla testa, la situazione non ha consigliato un'anestesia totate così presto, quindi l'intervento è stato rinviato.

Finalmente, mercoledì alle tre del pomeriggio, Martin è entrato in sala operatoria per sistemare le tre fratture.

Lo stesso pilota ha spiegato la tipologia degli interventi sui suoi canali social: "Uno alla mano destra, al pollice, un altro al ginocchio sinistro che mi prenderà un po' più tempo, e poi un altro al piede destro, nel malleolo tibiale. In totale sono state tre operazioni in contemporanea, con tre medici e tre squadre diverse".

Martin ha anticipato anche che conta di perdere i prossimi due Gran Premi, con il suo ritorno in azione previsto per il 30 maggio per il GP d'Italia. "Jerez è impossibile, probabilmente lo è anche Le Mans. Il mio obiettivo è fissato per il Mugello", ha detto.

Come riportato da Motorsport.com, il Gran Premio di Spagna della prossima settimana vedrà Tito Rabat sostituire Martin sulla Ducati del Pramac Racing.

Mercoledì sera, Martin ha fatto un ulteriore post per ringraziare i medici che hanno condotto gli interventi con successo.

"Tutte e tre le operazioni sono andate perfettamente. Grazie ai dottori Xavier Mir, Jimeno, Campillo, Monllau e alle loro squadre. Inizia il conto alla rovescia!", ha scritto il pilota, pubblicando una foto che lo ritrae nel letto della Clinica Dexeus di Barcellona.

Questa mattina poi ha salutato i suoi follower con un nuovo messaggio: "Buongiorno, come una fenice mi rigenero dalle mie ceneri. Andiamo".

Comisarios y el equipo médico atienden a Jorge Martin, Pramac Racing tras su caída en Portimao 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Comisarios y el equipo médico atienden a Jorge Martin, Pramac Racing tras su caída en Portimao 2 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Comisarios y el equipo médico atienden a Jorge Martin, Pramac Racing tras su caída en Portimao 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Jorge Martin, Pramac Racing, tras la caída 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Jorge Martin, Pramac Racing, tras la caída 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing y Tercer lugar Jorge Martin, Pramac Racing 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Jorge Martin, Pramac Racing 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Jorge Martin, Pramac Racing 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Jorge Martin, Pramac Racing 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Jorge Martin, Pramac Racing 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Jorge Martin, Pramac Racing 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Jorge Martin, Pramac Racing y el segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing parc ferme 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing parc ferme 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing parc ferme 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing parc ferme 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing parc ferme 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Top 3 Clasificados: ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing parc ferme 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 25 / 50 Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing 26 / 50 Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Qatar 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Qatar 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images