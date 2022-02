Martín: "La ghiaia delle vie di fuga ferisce come dei coltelli”

Tra le varie opinioni sulla mancanza di sicurezza del nuovo circuito di Mandalika, che ospiterà il secondo Gran Premio della stagione 2022 della MotoGP, anche Jorge Martin ha detto la sua, avvertendo di quanto sia pericoloso cadere nelle vie di fuga della pista, la cui ghiaia “è come un coltello”, riferisce il pilota Pramac.

Martin ha concluso la seconda giornata di test pre-stagionali in Indonesia con il nono tempo, in 1’31”665, a 376 millesimi da Luca Marini, il più rapido del giorno. Lo spagnolo ha completato 68 giri, ma è stato anche molto tempo nel box a causa di una caduta avvenuta alla Curva 15. “Sì, come al solito sono caduto”, ha detto sorridendo il pilota di Madrid, ricordando di essere caduto anche il giorno prima.

“Sono arrivato un po’ aperto alla Curva 10, che è una curva a destra, quando sono arrivato alla 15 ho avuto una caduta piuttosto dura, molto veloce. È stata una caduta rapida, in quarta marcia”, afferma il pilota Pramac, che è scivolato proprio quando aveva appena firmato il suo miglior parziale nel veloce secondo settore e stava migliorando il suo crono più veloce della giornata.

Nonostante la violenza dell’impatto, la caduta non ha riportato grandi conseguenze, un sollievo per il pilota che lo scorso anno ha visto la sua prima stagione condizionata dagli infortuni, soprattutto quelli rimediati dopo la bruttissima caduta a Portimao, al Gran Premio del Portogallo, che lo ha costretto a stare fermo tre gare.

Le cattive condizioni del circuito, con una forte presenza di fango e sporcizia, non aiutano la sicurezza del pilota. “È pericoloso, ma è quello che abbiamo e domani continueremo a spingere. Si può guidare, però dobbiamo stare molto attenti con le linee, sono molto sottili e non possiamo uscire”, ha affermato in riferimento alla linea di riferimento che si è creata con il passaggio delle moto sull’asfalto. “Se commetti un piccolo errore e vai fuori, puoi avere un incidente davvero forte”.

Tuttavia, quello che maggiormente ha sorpreso Martin è stato l’impatto contro la ghiaia nella via di fuga: “Questo è un altro punto. La ghiaia è davvero strana ed è molto doloroso quando impatti. Non so perché; ma ancora mi fa male il colpo, ho perso solo l’anteriore, ma questa ghiaia è molto dura. Di solito sono piccoli sassi, ma qui sembrano coltelli, è una cosa che devono rivedere”.

Da un punto di vista puramente sportivo, Martin si è mostrato contento del suo ritmo: “Stiamo facendo molti passi in avanti. In termini di ritmo sono competitivo. Non so gli altri piloti Ducati, ma io sono sicuro di essere tra uno di quelli che ha il ritmo migliore e sono contento di questo. Al momento, per quanto riguarda il rendimento, la GP22 è un po’ meglio, noi abbiamo bisogno di trovare il setup di base e un po’ più di grip al posteriore. Penso che il mio giro veloce di oggi sarebbe potuto essere tra i primi, forse anche il primo. Ma ho trovato circa sei moto in mezzo alla pista e ho perso molto tempo. Ma credo che la moto sia molto veloce”.