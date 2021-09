Martin: "Ho parlato con Lorenzo per vedere come mi può aiutare"

Il pilota della Ducati Pramac ha concluso la gara di domenica scorsa al Motorland con molti problemi fisici, come un sovraccarico alle braccia e crampi alla gamba sinistra. Guai secondo lui derivati dalla posizione sbagliata in sella alla sua Desmosedici GP.

Per questo motivo, anche se Misano non è una pista impegnativa come Aragon, lo spagnolo vuole concentrarsi sul suo stile di guida per cercare di risparmiare energia.

"Questo circuito non è tecnico come Motorland, le frenate sono più dritta e forse solo il primo settore è speciale, ma niente di troppo speciale. Mi sono allenato qui di recente e sono stato veloce. Mi avvicino al fine settimana come faccio sempre. Partiamo da zero, me la prendo comoda venerdì cercando di capire cosa mi serve per essere veloce", ha spiegato Martín giovedì.

"Ma mi concentrerò più sullo stile. Cercherò di lavorare per capire la moto senza stancarmi troppo, perché l'ultima gara è stata molto fisica e ho bisogno di trovare una posizione in cui sono più a mio agio per essere in grado di finire bene le gare", ha rivelato.

"Ad Aragon è stata molto dura sotto questo aspetto e spero di fare un passo avanti. Sto meglio, ma mi manca un po' il braccio destro per l'operazione e questo mi fa compensare molto con il braccio sinistro. Ho faticato molto negli ultimi 10 giri di domenica".

"Ho rallentato molto e ho fatto molti errori. È qualcosa su cui voglio lavorare. Sono sempre stato molto dettagliato e non mi piace fare errori. Quando ho fatto bene è perché non li ho fatti. Alla fine sono competitivo e se rimuovo quei piccoli errori posso migliorare di parecchi secondi", ha sostenuto.

Un altro problema che lo spagnolo ha avuto in gara è stato alla gamba sinistra, quella del cambio, che ha sofferto di crampi.

"Sì, ho avuto una specie di sindrome compartimentale alla tibia, ma è qualcosa che abbiamo preso in tempo. Ho avuto una posizione che non era la solita di tutto l'anno e penso che sia venuto un po' da questo. Torneremo alla posizione normale. Ho lavorato molto con il fisioterapista questa settimana e la mia gamba si sente molto più libera. Non credo che avrò problemi questo fine settimana in questo senso", ha detto, sollevato.

Un problema, quello della posizione sulla moto, che ricorda quelli di Jorge Lorenzo quando è arrivato alla Ducati nel 2017, che ha fatto molte modifiche al serbatoio della sua moto per trovare la migliore ergonomia.

"In questo momento, per me, la forma fisica è all'80% e la posizione sulla moto farà molta differenza. Penso che ad Aragón senza questi problemi avrei potuto lottare per il podio. È qualcosa che non possiamo permettere che mi influenzi alla fine della gara. Sono forte, mi sto allenando bene, ma è chiaro che sto sbagliando qualcosa in termini di stile, perché non credo che gli altri si allenino più o meglio di me".

Lo spagnolo ha ammesso a Motorsport.com che ha parlato con Jorge Lorenzo sulla questione.

"Ho parlato con Jorge per vedere come può aiutarmi, per vedere quali cambiamenti ha fatto. Abbiamo alcune idee che cercheremo di migliorare durante questo fine settimana e il test del prossimo fine settimana".

Per fare questo, Martin cercherà di cambiare alcune abitudini e di usare di più le sue gambe.

"Non sto usando le gambe quando guido. Devo farlo, sono in MotoGP e qui si distruggono le braccia. A Silverstone e in Austria ho iniziato a usarle di più, ma quando sei comodo e veloce è meglio, hai più tempo per pensare".