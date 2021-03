Martín debutta in MotoGP con una caduta: “La moto si è scomposta”

Jorge Martin debutta in MotoGP quest’anno come pilota del team Pramac, con una Desmosedici GP20 e il sostegno della fabbrica. Nella sua prima presa di contatto con il prototipo è caduto senza conseguenze fisiche. Ma questo ha ritardato il programma di prove nei test per gli esordienti a Losail.

Dopo i primi giri in Qatar con la Ducati, lo spagnolo ha commentato: “La moto è buona, direi che semplice. Quello che mi ha sorpreso maggiormente è il cambio, sembra che vada sempre con la stessa marcia. Vai in sesta e la potenza non finisce. Arrivi a 339 km/h, ma puoi frenare bene”.

Il pilota di Madrid non vuole mettersi addosso la pressione di essere il miglior debuttante e ha ricordato che sia Enea Bastianini sia Luca Marini hanno concluso la scorsa stagione davanti a lui nella classifica generale in Moto2.

In questi primi test in Qatar, con la pista sporca a causa della sabbia del deserto, Martin ha avuto un piccolo incidente: “La caduta è stata un peccato, perché è avvenuta alla fine. Sono passato sopra una buca, la moto si è scomposta e non sono riuscito a mantenermi in sella. Mi dispiace per tutto il lavoro che ha fatto Ducati e che dovrà fare”.

Martin ha sempre avuto il numero 88, ma al suo debutto in MotoGP indosserà l’89 e ne spiega il motivo: “Oliveira ha già l’88 e siccome essere in MotoGP significa fare un passo in avanti, allora sono passato all’89”.

Altre delle novità con cui dovrà confrontarsi il rookie sono le gomme: “Per quanto riguarda le gomme, penso che stiano lavorando bene, ma non ho ancora iniziato a spingere”. Ad ogni modo, la sua impressione non poteva essere migliore: “In generale è tutto migliore rispetto alla Moto2”.

Ora Martin ha altri cinque giorni di test prima del vero ‘battesimo del fuoco’, ma non vuole avere fretta: “Al momento manteniamo la moto semplice, senza toccare troppo l’elettronica”.

