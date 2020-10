Marquez: "Zarco non ha lottato con Mir, ma con me sì"

Dopo due podi consecutivi, a Le Mans ed Aragon, Alex Marquez si è reso protagonista del suo primo incidente in gara della stagione, quando aveva già recuperato sei posizioni e stava andando all'attacco della terza posizione di Joan Mir.

Il pilota della Honda è stato l'unico della griglia a montare la mescola dura all'anteriore, ma non ha voluto dare la colpa della caduta a questa scelta.

"Ho deciso, insieme a tutta la squadra, di montare la gomma anteriore dura" ha detto Marquez. "L'ho provata in FP4 e ho visto che funzionava abbastanza bene a livello di temperatura e che poteva essere molto veloce fino alla fine, anche con una gomma molto usata al posteriore".

"La settimana scorsa credo che abbiamo perso la gara per la scelta della gomma anteriore, perché quando ero dietro non potevo attaccare in frenata, che è il punto in cui la Honda è più critica e bisogna cercare di tirare fuori di più. La differenza di gomme era minima, solo su una piccola parte del lato sinistro, quindi è stata una mia decisione".

Marquez è arrivato alla ruota di Joan Mir nei primi giri, ma quando i due hanno raggiunto Johann Zarco, il pilota della Suzuki è riuscito a superarlo senza troppi problemi, mentre Alex ha perso molto tempo. Poi è caduto nel tentativo di andare a riprendere Mir.

"Zarco non è stato molto furbo, perché ha solo perso tempo. Con Mir non ha lottato e con me sì, ma a parte questo credo di essere riuscito a superarlo bene e a fare il mio passo".

"Poi, quando Mir ci ha staccati, ho cambiato un po' la mia gara. Volevo spingere perché Zarco non mi superasse sul rettilineo, sfruttando il motore della Ducati. Ed è stato lì che ho commesso l'errore, ma non tanto a causa di Zarco, ma perché volevo riprendere Mir" ha detto il pilota della Honda.

"Un rookie impara qualcosa in ogni gara. Oggi ho imparato molto e volevo tornare sul podio. Nei momenti importanti bisogna sapersi calmare ed essere più rilassati, ma sono errori che ci si può permettere nell'anno del proprio debutto. L'importante è che stavamo rimontando. Ci manca ancora qualcosa in qualifica, lavorerò sodo per farmi trovare più preparato a Valencia" ha concluso.