Marquez torna sulla moto da cross: "Prova superata!"

Dopo le difficoltà incontrate nel primo test collettivo stagionale della MotoGP, concluso solamente al 13esimo posto, si era vociferato molto di possibili problemi relativi al recupero dall'infortunio alla spalla destra di Marc Marquez.

Alcune informazioni, addirittura, avevano indicato la necessità di una secondo operazione per il pilota della Honda, anche se la cosa era stata prontamente smentita dalla squadra.

Ieri, in occasione del suo 27esimo compleanno, Marquez ha caricato sui suoi social network un video in cui si mostra alle prese con un allenamento di motocross, cosa che non riusciva a fare dal 14 ottobre dello scorso anno.

"Come regalo per il mio compleanno, una giornata di motocross è sempre buona" ha detto Marc all'inizio del filmato.

Successivamente, ci sono alcune immagini del pilota di Cervera impegnato nei salti con la sua moto da cross. Poi Marc ha aggiunto: "Prova superata, continuiamo con il recupero e con il mio compleanno".

E in questo modo ha quindi provato ad allontanare i rumors, anche perché Marquez non ha mai negato il suo grande amore per il motocross, che ritiene un allenamento fondamentale per la MotoGP.

Il prossimo impegno del campione del mondo in carica con la RC213V sarà questo fine settimana, nel secondo ed ultimo test pre-stagionale che si svolgerà in Qatar, dal 22 al 24.