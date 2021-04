Marc Marquez supera la visita medica: è "fit" per Portimao

All'una e mezza locale, a Portimao, Marc Marquez ha superato il controllo medico obbligatorio a cui si è dovuto sottoporre prima del Gran Premio del Portogallo di MotoGP.

Il pilota della Honda, che questo fine settimana farà il suo ritorno nella classe regina dopo quasi nove mesi d'assenza, dovuti ad un infortunio all'omero destro, ha superato il test ed è stato dichiarato idoneo dallo staff medico del campionato e dal medico responsabile del circuito di Portimao.

Con questa autorizzazione, Marc domani potrà scendere in pista nella FP1 del terzo appuntamento della stagione 2021, a 265 giorni dall'ultima volta in cui guidò la RC213V, in occasione della FP3 del Gran Premio d'Andalusia, lo scorso 25 luglio, quando aveva tentato un recupero lampo a pochi giorni dalla prima operazione, avvenuta in seguito all'infortunio della settimana precedente.

Oltre a Marquez, anche Jack Miller ed Iker Lecuona oggi erano chiamati a sottoporsi ad una visita di controllo, dopo che la scorsa settimana sono stati operati entrambi per risolvere un problema di sindrome compartimentale.

