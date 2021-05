Márquez: “Spesso ho pensato di prendermi una pausa e recuperare”

Marc Marquez ha spiegato nel giovedì del Mugello l’evoluzione dell’infortunio che lo ha tenuto fuori dalle gare per nove mesi e i problemi che comporta un recupero di queste dimensioni. Il pilota Honda ha affermato di stare sempre meglio, ma ha ammesso che il calibro del suo infortunio ha provocato degli strascichi che stanno cercando di capire.

“È migliorata la situazione e ho maggiore forza, soprattutto sull’omero, che era l’area prioritaria di questa lesione. In un infortunio di questa portata, quando si risolvono alcune limitazioni ne appaiono altre. L'omero e il gomito sono migliorati e ora il problema è apparso nella spalla. Stiamo cercando di capire, insieme ai medici, cosa sta succedendo. Mi chiedono tempo. Alla fine arriva un punto in cui devi essere abbastanza paziente da prendere il tempo che il mio corpo chiede, ma finché posso darò il cento per cento come ho fatto finora", ha detto il pilota spagnolo.

In questo difficile processo di riabilitazione, arrivare a una pista fisica come quella italiana non aiuta. Inotre, è proprio su questa pista che Marc ha subito un enorme incidente sul rettilineo nel 2013: “Il Mugello sarà difficile per me, devo accettare dove sono e fare il mio fine settimana. Il rettilineo è un punto difficile e quest'anno sarà ancora più veloce”.

Márquez è tornato a Portimao dopo nove mesi fuori dalle gare e senza essere in forma al cento per cento, cercando di finire la sua riabilitazione sulla moto. Tuttavia, a volte ha seriamente considerato di fermarsi di nuovo e finire il suo recupero a casa, non sul circuito: “In un recupero così grave è normale che il dolore e le limitazioni appaiano e si muovano. L'osso è praticamente consolidato, poi è andato al gomito e alla spalla, che è dove sto soffrendo più dolore, irritazione e infiammazione, e che mi impedisce di fare la forza di cui ho bisogno. Questo è lungo, è la mia quarta gara, vorrei dimenticare il mio braccio, ma devo essere realistico e non posso dimenticarlo e concentrarmi solo sulla corsa. Devo essere consapevole che devo bruciare le tappe e con il tempo tutto migliorerà”.

Riferendosi al fatto che ha considerato fermarsi a Jerez, Márquez ha ammesso: “Non solo lì. È una questione che è nell'aria, per alcune ragioni. Se non mi sento bene farò come nel test di Jerez (ha fatto solo 9 giri). Se non hai niente da guadagnare e lo vedi pericoloso, pensi di fermarti, ci abbiamo pensato dopo Portimao, dopo Jerez. L'importante è che la progressione sia verso l'alto. Qui al Mugello soffriremo e il feeling non sarà buono, ma continueremo ad accumulare chilometri e fare un recupero attivo sullo strumento che dobbiamo usare, che è la moto”.

“Dovremo stare attenti agli holeshot e a tutte queste novità sulle moto. La soluzione non è spostare il muro dalla strada, ma abbassare il cambio di quota. È una discussione che abbiamo ogni anno (nella Commissione di sicurezza). Da quando mi sono schiantato, il muro è stato spostato e l'asfalto è stato posato. Prima c'era l'erba e il muro direttamente. L'ha reso un po' più sicuro, ma gli incidenti avvengono a causa del cambio di pendenza e delle buche, come Pirro qualche anno fa. Dobbiamo trovare il problema e cercare di risolverlo. A queste velocità, a 380 non importa dove sia il muro, sei al sicuro", ha detto.

Alcune voci sono state sollevate negli ultimi giorni suggerendo che dopo il suo infortunio Marc Márquez non è più quello che era e che ha perso la sua magia: “"Ascolto ciò che è necessario e ciò che è giusto, sono realista e conosco la mia situazione attuale. So dove voglio arrivare e poi vedremo se ce la farò. Ho la stessa fiducia in me stesso di sempre. A Le Mans ho visto che senza limitazioni fisiche a causa della pioggia la magia è tornata, non avere paura dopo l'incidente, tornare in pista, tornare, essere il più veloce...queste sono cose che mi piacciono, mi danno motivazione. Ma so dove sono e cosa devo migliorare. Dal primo momento in cui ho detto che non sono pronto ad andare veloce, ho dei limiti che sono ancora lì. Dopo nove mesi di ferite hai bisogno di un po' di tempo per rimettere in sesto il tuo corpo. Quando sarà, spero di essere lo stesso di prima”.

