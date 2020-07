Marquez: "Se qualcuno si fa male il titolo ha lo stesso valore"

Il team manager della HRC, Alberto Puig, ha acceso la miccia al Gran Premio di Spagna, dopo l'incidente di Marc Marquez, rilasciando dichiarazioni che sono state interpretate in modo da mettere in discussione la legittimità di qualsiasi altro campione che non sia il pilota della Honda.

"Qualunque cosa accada, se non sarà Marc a vincere il campionato, non credo che chi lo vincerà sarà completamente soddisfatto, o comunque non dovrebbe esserlo, sapendo che il pilota numero uno era assente" ha detto Puig.

Le sue parole hanno generato un bel po' di dibattito e, infatti, durante il Gran Premio d'Andalusia ha provato a correggere il tiro.

"Ovviamente, chi vincerà il titolo sarà il legittimo campione e lo meriterà. Ma la mia opinione, e so di cosa sto parlando, è che quando vince ma il campione non è in pista, non è la stessa cosa" ha detto.

Sul tema poi si è espresso anche Marquez: "Se sei campione è perché hai fatto qualcosa meglio degli altri" ha detto. "Il valore è lo stesso. E' così".

"Naturalmente, se sei uno dei contendenti, ti piace sempre competere contro tutti e vincere il campionato con tutti in pista. Ma se qualcuno si fa male, non è colpa tua e il valore del titolo è lo stesso".

