Marquez: "Se nel 2024 non mi diverto, dovrò accettare che il mio ruolo è cambiato"

Marc Márquez (Cervera, 1993) ha incontrato Motorsport.com nel corso del Gran Premio d’Australia. Quello di Phillip Island è stato un fine settimana movimentato così come lo sono stati gli ultimi mesi per lo spagnolo. Dopo molti dubbi e andirivieni, alla fine lascerà Honda al termine di questa stagione, dopo undici anni e sei titoli MotoGP come portabandiera della Casa dell’ala dorata, per diventare parte integrante della formazione Ducati, nello specifico del team Gresini.

Come hai vissuto questi ultimi giorni ora che hai chiaro il tuo futuro per il 2024?

“Mi sono tolto un peso di dosso. Quando si deve prendere una decisione importante, fino a che non compi il passo hai dei dubbi. Anche dopo averla presa continuo a farmi delle domande. Queste si daranno risposta con il tempo, quando per esempio salirò per la prima volta su una Ducati”.

Se dovessi rifare di nuovo tutto questo processo, faresti qualcosa in maniera diversa?

“No, affatto. Si è allungato molto perché nella mia testa io volevo continuare con Honda, ma la mia priorità in quel momento era l’aspetto sportivo. Questo è sempre stato il motore della mia carriera, anche prima dei soldi e di tutto ciò che si muove qui dentro”.

Quel mercoledì mattina in cui hai chiamato in Giappone per comunicare che andavi via, che reazione c’è stata dall’altra parte della cornetta?

“Se lo aspettavano. In ogni momento Honda era consapevole del fatto che era una possibilità. Questa è la cosa buona di avere un rapporto di tanta fiducia che è stata così di successo. Ti permette di dire le cose direttamente in ogni momento. Non ho nascosto nulla e sapevano le possibilità che c’erano sul tavolo”.

È stato facile mettersi d’accordo con Honda?

“Il nostro rapporto è sempre stato sano e molto costruttivo. Abbiamo esposto i due punti di vista e siamo arrivati alla conclusione che, per il bene del progetto, in tutti i sensi, è stato compiuto il passo giusto”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Negli ultimi giorni hai riconosciuto che, a differenza di ciò che può sembrare, non la stavi vivendo troppo bene. Questo malumore era perché sapevi che cosa avresti lasciato in Honda?

“L’ho vissuta male perché è stata una lotta tra la testa e il cuore. Il cuore mi portava a restare in Honda perché, per l’educazione che mi è stata impartita a casa, provo sempre ad essere grato a chi mi ha aiutato e si è comportato bene con me. Lascerò qui molta gente, molti sponsor che mi hanno dato tanto. Ma poi ci pensi ed è ovvio che un anno che passa nella carriera di qualsiasi atleta è un anno che non si recupera più. Un progetto può richiedere del tempo, ma la carriera di un pilota dura il tempo che dura”.

Arriverai in Gresini con un solo membro del team che ti ha accompagnato praticamente da sempre. Fino a che punto ti marchi come priorità di ritrovarti con loro nel 2025?

“Se do gas avrò più possibilità di tutto: di andare in un posto o in un altro; di arrivare con loro o senza. Se non hai la forza in pista, non ce l’hai nemmeno fuori. Senza velocità non c’è niente da fare. Il tempo dirà cosa succede, ma ho avuto la tranquillità che non solo sono un gruppo di lavoro, ma sono amici. Magari non saremo nello stesso box, ma potremo andare a cena insieme. Magari possiamo riunirci in futuro, non nego che mi renderebbe felice. Ma non dipende solo dalla mia volontà, ma dalla mia velocità e dalle opzioni che mi si presentano”.

Sei preparato al fatto che tutto il circo intorno al tuo futuro si rimetterà in marcia fra pochi mesi?

“Rimanendo in Honda o andando via, avrei iniziato ugualmente alla prima o alla seconda gara del prossimo anno. Questo sarebbe successo indipendentemente dalla mia decisione. L’unica cosa che ho cercato è stata la mia felicità in pista. Sono un ragazzo positivo, felice, a cui la vita personale sta andando molto bene ed è contento. Ma manca la felicità in pista. La motivazione ce l’ho, perché cado, mi rialzo e torno in sella. Sull’insistenza non mi batterà nessuno”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Cosa è cambiato di più, il Marc dominatore prima dell’infortunio a Jerez nel 2020 o la moto?

“È cambiata più la persona della moto. Soprattutto, perché mi porto dietro un periodo lungo di tanti infortuni e di sofferenza. Lì maturi molto di più. E questo ti fa dare priorità ad altre cose nella vita. Questo spiega la decisione che ho preso in vista del prossimo anno”.

Hai riconosciuto che questo periodo di mancanza di risultati che ti porti dietro ha condizionato la tua fiducia. Ti sei chiesto a volte cosa saresti capace di fare in questi momenti con la Honda del 2017, 2018 o 2019?

“Sì, ovvio che me lo sono chiesto. Ma in quel momento avevo appena vinto tre titoli consecutivi, avevo la fiducia alle stelle. Quando hai momenti negativi, questa fiducia devi ricostruirla, ed è esattamente ciò che sto provando a fare in questa seconda parte della stagione. A partire da Silverstone mi sono messo sul piano del profilo basso, anche se molti non hanno capito molto bene come stavo affrontando queste gare. Era ciò di cui avevo bisogno in quel momento. Poi, i risultati hanno iniziato ad arrivare, mi sono emozionato troppo e le cadute sono tornate ad accumularsi. Bisogna compiere un passo indietro un’altra volta. L’errore di Mandalika viene dal non saper accettare che non ero in condizioni di giocarmela”.

Questa nuova forma di affrontare i fine settimana, limitando i rischi, pensi che ti accompagnerà per sempre o è un focus temporale, come conseguenza della complicità della tua moto attuale?

“È una catena. Quando vai veloce, acquisisci fiducia, allora puoi andare ancora più veloce. Ed è ciò che mi è successo a Mandalika. Sono caduto in qualifica, che è quando devi spingere, quando stavo facendo il mio giro veloce personale. Sono caduto di nuovo alla prima curva della Sprint, dove anche lì bisogna forzare. In gara non sono caduto spingendo, ma sicuramente perché non avevo più fiducia”.

Sulla carta, la prossima stagione avrai la moto di quest’anno. Date le tue circostanze, è una cosa buona o no?

“Da una parte, la responsabilità è minore. Ma è una responsabilità che mi è sempre piaciuta e digerita molto bene. Ho sempre accettato il ruolo di provare a guidare il progetto. Fino al 2020 l’ho fatto. Poi mi sono infortunato e sono stato praticamente due anni fuori. Quando sono tornato nel 2022, ho detto che questa moto aveva preso una direzione totalmente opposta al mio stile di guida. Mi potevo adattare? Sì. L’anno prossimo mi limiterò a essere pilota MotoGP e andare più veloce che posso, che è ciò che so fare. Poi, chiaramente proverò a rendere questa Ducati di mio gusto con gli strumenti che avrò a disposizione, penso che Gresini mi aiuterà molto”.

Secondo tuo fratello Alex, se l’anno prossimo non torni a divertirti, pensi di ritirarti.

“Il cambiamento che faccio è per tornare a divertirmi. Se con questo non sono in grado di riuscirci, non si tratta di ritirarsi, ma di capire molte cose. Se avviene, dovrò accettare che il mio ruolo è cambiato, ma il fatto di ritirarmi non mi passa per la testa”.