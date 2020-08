Marc Marquez è stato costretto a saltare entrambe le gare in Austria a causa dell’infortunio al braccio procurato nella caduta a Jerez ormai un mese fa. I tempi di recupero si sono allungati incredibilmente dopo il secondo intervento effettuato per sistemare la placca danneggiata ed il campione del mondo in carica dovrà restare fermo per altri due mesi.

Lo spagnolo domenica scorsa è apparso in televisione per spiegare i motivi che hanno portato Honda ad annunciare il prolungamento della riabilitazione, che ormai lo vedrà fuori dalla lotta per il titolo nella stagione 2020. Oltre al recupero, Marquez ha affrontato altri temi, come la corsa alla corona mondiale dei suoi avversari e quale dei suoi rivali vede nelle condizioni migliori per vincere il campionato.

Tuttavia, Marquez non ha le idee chiare su chi possa essere il pilota che gli succederà, tanto che c’è molto equilibrio e tutti stanno commettendo molti errori. In un’intervista a DAZN Spagna ha dichiarato: “Sbagliano tutti, è un campionato in cui ci sono state molte cadute, molti infortuni, non solo la mia. È strano e difficile da analizzare, soprattutto quando vedi Vinales che è veloce in prova ma poi è quindicesimo in gara. Anche Quartararo ha dominato a Jerez e poi a Brno ha faticato moltissimo. È molto complicato, Dovizioso forse è il pilota che fa meno rumore di tutti ed è secondo in classifica a pochissimi punti da Quartararo, quindi vediamo come vanno le cose”.

Se il pilota Honda non si azzarda a fare un pronostico su chi sarà il prossimo campione, sembra però che abbia qualche preferenza su chi gli piacerebbe che vincesse il titolo: “È difficile scommettere su qualcuno, perché sto vedendo un campionato molto aperto. Sembra che nessuno riesca a prenderne le redini ed accumulare un vantaggio sufficiente. Se me lo aveste chiesto dopo le due gare di Jerez, avrei detto di vedere un Quartararo superiore, pensando anche a come ha concluso la scorsa stagione”.

“Ma se vuoi diventare campione non puoi sbagliare così tanto – prosegue – va bene finire le gare, ma devi dimostrare di stare sul podio, di lottare per vincere e raccogliere quel pizzico in più anche nei momenti negativi. Nessuno lo sta facendo. Ma se dovessi scommettere, lo farei tra Fabio e Dovizioso. Penso che se Dovi vincesse il titolo, sarebbero tutti contenti, per la sua carriera e perché negli ultimi tre anni è stato secondo in classifica. però è tutto imprevedibile, vediamo se ci tengono in sospeso fino alla fine. A me non restano opzioni e dovrò passare ancora un po’ di tempo a casa”.

