Marquez: "Rossi in discesa, ma succederà anche a me"

Marc Marquez sta scrivendo giorno dopo giorno pagine di storia nell'almanacco del motociclismo. A soli 26 anni sono già 8 i titoli iridati conquistati e si appresta, nella prossima stagione, a provare già l'assalto al primato fatto stabilire da Valentino Rossi qualche anno fa.

Prima di pensare al 2020 però lo spagnolo vuole chiudere alla grande questo 2019 eguagliando il proprio record personale di successi in una sola stagione (13), fatto stabilire nel 2014.

Durante una lunga intervista al quotidiano Marca, il talento di Cervera si è soffermato sulla questione legata al proprio compagno di team: "L'anno scorso c'è stata la possibilità di far firmare Jorge perché un altro team non gli dava la priorità. Non credo che la Yamaha faccia lo stesso con Quartararo".

Marc ha anche parlato del particolare rapporto con il fratello Alex: "Lui è uno dei punti chiave della mia vita. A metà di quest'anno ho detto che avrei firmato per perdere il Mondiale MotoGP e fargli vincere a lui quello Moto2. Sono più contento delle sue vittorie che delle mie. Se fossimo rivali in pista nella stessa categoria invece sarebbe diverso. Lì è chiaro che non lo lascerei vincere, perché in quel caso devo fare il mio interesse, quello del mio team e dei miei sponsor".

Lo spagnolo ha poi parlato anche dei propri eroi da bambino o meglio, i piloti che più lo avevano colpito in TV: "Sono indeciso tra Doohan e Rossi. Forse preferisco Valentino perché è il ricordo più fresco. Ma un altro è stato Dani Pedrosa, perché quando ho guidato una MotoGP e ho visto i suoi limiti fisici ho apprezzato davvero il suo lavoro".

Infine Marquez ha parlato del paragone con Rossi: "Valentino ha avuto una parabola incredibile, ha 40 anni. Come ogni atleta ha avuto un picco e una discesa. Quello che sta facendo a me sembra incredibile. La differenza tra noi? Lui è sopravvissuto a molte generazioni e ne ha battuti tanti. In ogni caso arrivano sempre nuove generazioni che ti battono. Valentino sta estendendo molto la sua carriera e lo sta facendo con merito. Quel momento arriverà anche per me. Per ora però sono in uno dei migliori momenti della mia carriera sportiva".