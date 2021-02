Márquez rompe il suo silenzio per la prima volta dall'infortunio

Marc Márquez si renderà disponibile lunedì, giorno della presentazione del team Repsol Honda, per rispondere alle domande dei giornalisti per la prima volta dal suo infortunio la fatidica domenica del Gran Premio di Spagna a Jerez, 217 giorni fa.

L'unica eccezione in tutto questo periodo di tempo è stata l'intervista che il pilota ha rilasciato sulla piattaforma pay-per-view DAZN, che ha i diritti del campionato mondiale di MotoGP e che lo ha intervistato il 23 agosto, sei mesi fa.

Repsol Honda presenterà la sua line-up di piloti per la stagione 2021 lunedì con Marc e il suo nuovo compagno di squadra Pol Espargaró, che si unisce al factory team dopo quattro stagioni con KTM.

Dopo la presentazione, girata nei dintorni di Manresa meno di due settimane fa, i due piloti del factory team parteciperanno separatamente a una sessione di 'zoom' con i media, che saranno liberi di fare domande. Una situazione che non si verificava da sabato 18 luglio, l'ultima conferenza stampa di Marc, proprio il giorno prima che si infortunasse.

Senza dubbio, Márquez accetta di sottoporsi alle domande dei media e questo rappresenta un nuovo segno positivo nel suo percorso per il recupero.

Dopo che il pilota è stato operato per la terza volta il 3 dicembre, la Honda ha diramato un comunicato che riferiva di segnali positivi il 12 febbraio, in cui si affermava che "una nuova visita (...) ha confermato una situazione clinica favorevole", e che il team medico che lo ha operato era "soddisfatto dell'evoluzione".

Questo, insieme a una maggiore attività di Márquez stesso sui social network, in cui è apparso senza il tutore sul braccio infortunato (il destro), ha portato ottimismo. Ha dato segnali incoraggianti anche vederlo vestito in tuta da corsa nel servizio fotografico e riprese fatte per la presentazione di lunedì.

Dal suo infortunio e il tentativo fallito di rientrare solo quattro giorni dopo l'operazione di sabato al Gran Premio di Andalusia, Márquez non è salito su una moto (per quanto ne sappiamo) per allenarsi, anche se ha intensificato la sua preparazione fisica e ha gli occhi puntati sul cercare di essere in forma per arrivare in Qatar. A Losail ci saranno i test e lì partirà la stagione nel fine settimana del 28 marzo. Tuttavia, per il pilota l’idea di fare un ritorno al terzo round dell'anno, il Gran Premio del Portogallo a Portimao il 18 aprile, sarebbe un successo.