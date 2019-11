Márquez risponde a Dovizioso: “Interesse? Ho fatto il mio lavoro”

La Safety Commission della MotoGP si è riunita d’emergenza quest’oggi a Phillip Island per decidere sul da farsi in qualifica, prendendo poi la decisione di non disputare le qualifiche del Gran Premio d’Australia. È emerso immediatamente che tre dei 22 piloti della griglia avevano votato a favore del proseguimento dell’attività in pista, mentre tutti gli altri optavano per l’interruzione.

Marc Marquez è stato uno dei piloti che ha votato a favore, come poi ammesso dallo stesso pilota. Insieme a lui Jack Miller e Johann Zarco, con quest’ultimo che ha riconosciuto di voler scendere in pista, così come lo spagnolo.

Nel suo intervento ai microfoni, Andrea Dovizioso ha accusato alcuni piloti di guardare solo al proprio interesse personale e non al bene comune durante la riunione della Safety Commission. Questa affermazione non è piaciuta per niente a Marquez, che non ha tardato a rispondere: “In Safety Commission sono stati esposti due temi: se fosse possibile guidare ed il livello di rischio. Scendere in pista era possibile, ma il rischio era alto. Domani abbiamo una gara e non ha senso rischiare molto. I piloti che giravano in gruppo si sono lamentati di più di quelli che invece giravano soli. In gruppo c’erano più turbolenze che potevano condizionare la guida”.

Sull’accusa di Dovizioso è stato piuttosto tagliente: “Io avevo ben poco interesse personale, il mio lavoro l’ho fatto. Non ho avuto nessun problema con la cancellazione delle qualifiche, ma se domani c’è lo stesso vento, che succede? Se oggi è pericoloso, lo è anche domani. Su questo circuito lo scorso anno non tirava vento, ma io sono finito fuori e si è generata una scia su Zarco, che mi è piombato addosso da dietro. Il vento si nota maggiormente alla fine del rettilineo principale, quando si esce dalla zona della tribuna”.