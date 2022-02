Marquez: "Penso a tornare su una MotoGP mi viene la pelle d'oca"

La vita di Marc Marquez è completamente cambiata il 19 luglio 2020, quando nel finale del Gran Premio di Spagna è caduto e si è fratturato l'omero destro. Quell'infortunio lo ha costretto a sottoporsi a tre interventi chirurgici, e non è tornato in moto fino a quando non è stato sicuro di poter essere competitivo.

Il pilota di Cervera ha trascorso quasi un anno senza disputare una gara in MotoGP, rientrando in Portogallo nell'aprile del 2021. Con la sua Honda ha tagliato il traguardo in settima posizione, dimostrando di non essere ancora al suo livello abituale.

Piano piano ha risalito la china, conquistando anche tre vittorie, e iniziava a sperare di potersi presentare al via del 2022 in condizioni ottimali, ma una leggera commozione cerebrale rimediata in allenamento a fine ottobre gli ha causato una ricaduta dell'infortunio ad un occhio che aveva patito nel 2011, ai tempi della Moto2, che gli aveva imposto uno stop di cinque mesi.

Il 28enne, che aveva un problema di diplopia (vista sdoppiata), ha saltato gli ultimi due appuntamenti del Mondiale 2021, a Portimao e Valencia, concentrandosi sul recupero con l'obiettivo di essere in pista al test pre-stagionale di Sepang: "Sono successe molte cose in questo periodo, e se dovessi scegliere una parola per descrivere il mio inverno, non saprei quale sarebbe".

"C'è stata molta incertezza, a volte è stato un po' caotico, a volte non sapevo quando sarei stato in grado di tornare di nuovo a correre o se sarei stato in grado di farlo, visto che la lesione aveva riprodotto il problema di diplopia", ha detto Marquez sul blog Repsol.

"Sono stati mesi davvero difficili, con la vista sdoppiata è complesso vivere una vita normale, e avevo bisogno di stare a casa, quindi è stato abbastanza scomodo", ha detto il catalano. "Il dottor Sanchez Dalmau, il mio medico di fiducia che mi aveva aiutato anche nel 2012, mi ha consigliato di fare un trattamento conservativo in cui erano necessari tempo e pazienza, ed è quello che ho fatto".

"Grazie ai suoi consigli, il recupero è stato un successo ed ho riacquisito bene la vista. Sono molto grato ai medici ed ai fisioterapisti che mi hanno curato, ma anche a tutta la mia famiglia e alla squadra, che mi hanno aiutato in questo momento difficile", ha spiegato l'otto volte campione del mondo.

Fino a pochi giorni fa, il pilota della HRC non era neppure salito su una moto, ma una volta fatto ha iniziato rapidamente la sua preparazione: "Quando a metà gennaio il dottor Sanchez Dalmau mi ha dato il via libera per salire su una moto, ho intensificato il mio allenamento in modo da poter arrivare ai test pre-stagionali nella miglior forma possibile".

"Durante queste settimane ho potuto fare motocross, guidare la CBR 600 ed andare in kart. All'inizio ero dolorante, ma poi sono stato sempre meglio" ha detto lo spagnolo.

I test pre-stagionali a Sepang saranno essenziali per sapere se Marc è nella condizione ideale per competere su una MotoGP: "Mi aiuterà a vedere come sto fisicamente e, soprattutto, come va il mio braccio rispetto allo scorso anno. Sarà anche utile per vedere il lavoro che la HRC ha fatto con la moto nuova e capire a che punto siamo".

"Non vedo l'ora di risalire su una MotoGP, solo pensare a questo momento mi fa venire la pelle d'oca", ha detto il #93.

Questo è stato un periodo difficile nella vita di Marquez, che ha raccontato anche un aneddoto curioso che ha reso il suo recupero più piacevole: "Durante l'inverno, ho fatto una fuga a Granada con i miei amici che mi ha davvero aiutato a staccare da tutto. Era qualcosa che non avevo pianificato, stavo soffrendo a stare a casa e miei amici hanno trovato la risposta perfetta".