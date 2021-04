Marquez: "Non salgo in moto da Portimao, non vedo l'ora!"

È stato sicuramente l’uomo di cui si è più parlato e ancora una volta i riflettori saranno puntati su di lui: Marc Marquez affronta questo fine settimana la sua seconda gara della stagione, dopo il rientro a Portimao due settimane fa. Il pilota Honda è tornato in pista dopo quasi un anno di assenza a causa del brutto infortunio al braccio che ha richiesto tre interventi e un tempo di recupero più lungo del previsto.

Lo spagnolo torna questo weekend sulla pista incriminata: proprio a Jerez de la Frontera infatti si corre il Gran Premio di Spagna, lo stesso tracciato dove lo scorso anno è caduto mettendo fine alla sua splendida rimonta e alla sua intera stagione 2020. Sul circuito andaluso Marquez arriva senza aver mai guidato dal Portogallo, su espressa richiesta dei medici. Lo sforzo fisico deve essere ridotto al minimo e le aspettative per la gara di casa non saranno elevatissime.

Marc Marquez infatti affronterà il weekend di gara con lo stesso approccio di Portimao, in cui si è messo alla prova fisicamente. Jerez sarà un banco di prova per testare i miglioramenti e per proseguire nel lento percorso della forma a cui ambisce a tornare quando sarà pronto. La settima posizione del Portogallo lascia ben sperare, ma la priorità del pilota Honda la momento è ritrovare la piena forma fisica.

“Ora rientriamo nel ritmo delle gare, dopo una settimana produttiva torniamo in pista – afferma Marquez – Ho continuato a lavorare al mio programma di recupero per assicurarmi che la condizione fisica migliori e seguo i consigli dei medici, che mi hanno proibito di andare in moto. Quindi non guido dal Portogallo. Ovviamente non vedo l’ora di tornare in sella! Affrontiamo Jerez nello stesso modo di Portimao, siamo qui per fare miglioramenti passo dopo passo e per fare il meglio che possiamo. Il mio recupero prosegue e la cosa importante è che continuiamo a migliorare la nostra costanza. Metteremo insieme un bel weekend per i fan che non potranno partecipare dal vivo”.

