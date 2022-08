Marquez: "Le Sprint Race renderanno più spettacolare la MotoGP"

Questo sabato, i diversi enti coinvolti nell'organizzazione della MotoGP hanno ufficializzato il cambio di format che, tra l'altro, comporterà l'introduzione di una gara breve o sprint, che si svolgerà ogni sabato di un Gran Premio, e che attribuirà la metà dei punti di una gara convenzionale.

Venerdì, prima dell'annuncio, i piloti della classe regina hanno espresso la loro opinione in merito. Marc Marquez non ha avuto il tempo di offrire il suo punto di vista, nonostante fosse presente al Red Bull Ring fino al primo pomeriggio.

Tuttavia, il pilota della Honda ha analizzato per Motorsport.com l'iniziativa promossa dalla Dorna, l'ente promotore, e sostenuta dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), dall'associazione dei costruttori (MSMA) e dall'associazione delle squadre (IRTA).

La mossa risponde al desiderio di tutte le parti coinvolte nel Campionato del Mondo di aumentare la spettacolarità dell'evento. Per lo spagnolo si tratta di una mossa giusta, in quanto valorizza la finestra più attraente del fine settimana, che inizia allo spegnimento dei semafori e termina allo sventolare della bandiera a scacchi.

"Penso che sia una buona decisione, soprattutto perché è un bene per lo spettacolo. Come pilota mi piace la domenica, perché è il giorno in cui si svolgono le gare", ha detto Márquez, parlando telefonicamente con Motorsport.com.

"Le gare sprint renderanno la MotoGP più spettacolare e daranno una visione diversa del weekend. Ci sarà meno tempo per le prove, e questo renderà il lavoro in fabbrica ancora più importante", ha detto il pilota di Cervera, che, in attesa dei risultati del controllo al braccio destro a cui si sottoporrà la prossima settimana, spera di tornare in sella per le ultime gare del calendario.

Marquez, che ha vissuto uno stop di nove mesi a seguito di un incidente a Jerez (luglio 2020) e non gareggia dal Gran Premio d'Italia dopo aver subito una quarta operazione al braccio destro, afferma di essere consapevole del maggior rischio che comporta per i piloti il dover correre il doppio delle gare. Ma, a suo avviso, questo fa parte del gioco: "Ci può essere più rischio? Sì, ma siamo motociclisti e personalmente lo accetto".

Per il #93, questa rivoluzione non deve fermarsi qui, ma deve essere integrata da altri elementi che aumenteranno la popolarità del Campionato del Mondo.

"È sempre più importante adattarsi al mondo ed è quello che sta facendo Dorna. Gli sforzi sono stati fatti e questo nuovo format ne è la prova. Credo anche che non possa finire qui, ma che dobbiamo continuare a cercare modi per coinvolgere più persone, e vedo il campionato aperto a questo", ha aggiunto Marquez.

