Marquez: “La MotoGP non deve diventare come la F1"

Negli ultimi anni la MotoGP ha visto un maggiore sviluppo dell'aerodinamica e dei dispositivi di altezza sulle moto, che hanno portato a dibattiti sulla sicurezza e sull'eventuale valore aggiunto allo spettacolo. A partire dal 2023, i dispositivi di altezza anteriore sono stati banditi, una mossa che Ducati ha ritenuto antisportiva quando è stata concordata con i costruttori.

In un'intervista esclusiva e di ampio respiro ad Autosport, Marc Marquez ha commentato l'attuale assetto competitivo della serie. Nel farlo, l’otto volte campione del mondo ha rivelato di aver sollevato le preoccupazioni della Safety Commission della MotoGP, secondo cui la categoria rischia di andare in una direzione in cui i piloti sono in grado di fare meno la differenza sulle moto, paragonando la situazione a quella che, a suo avviso, è ormai la norma in F1.

"I piloti al vertice sono sempre i più veloci", ha detto il pilota della Honda quando gli è stato chiesto se gli attuali leader della MotoGP sono una vera minaccia. "È vero che ora, o con il passare degli anni, ogni volta la moto mi sembra stia diventando più importante del pilota. Il pilota è ancora più importante della moto - o questo è ciò che voglio credere. Ma ogni volta si dipende sempre di più da ciò che si ha, perché se non si ha una moto competitiva non si può fare nulla.

"Non è come la Formula 1, che è un'altra cosa estrema, ma stiamo andando in quella direzione e dobbiamo stare attenti. E ho già detto in alcune Safety Commission che dobbiamo fare attenzione, perché alla fine dobbiamo mantenere quest’idea che i piloti sono più importanti delle moto. Questa è una cosa, ma con le moto attuali i piloti più veloci sono quelli che sono in testa; questi sono Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro quest'anno. Vedremo se in futuro potremo lottare con loro".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez - che all'inizio di quest'anno ha subito la quarta operazione al braccio destro infortunato nel 2020 e ha saltato sei gare nel 2022 - ha spiegato che le moto della MotoGP, con tutti gli ultimi sviluppi, stanno diventando "meno manuali", il che ha portato a un campo molto più vicino. "È vero che in passato la differenza tra moto ufficiali e moto satellite era maggiore, ma ora non c'è più differenza. I team satellite hanno moto ufficiali, quindi, hanno gli strumenti.

"Ma cosa è successo, e lo capirete subito? Prima che arrivassi in MotoGP, quando mettevi la quarta marcia su un rettilineo, non eri al massimo della coppia, perché stavi giocando con il wheelie, con il freno posteriore, con la coppia, con la posizione del corpo. Ora, invece, si esce e già in seconda e terza marcia, con il dispositivo di holeshot, con l'aerodinamica, si ha la coppia massima e si è infilati come in una Moto3. Quindi, le moto sono meno manuali. Prima era più manuale e bisognava giocare con più cose. Per questo motivo ora è tutto più equo, perché se è più manuale si commettono più errori ed è più difficile trarre vantaggio da tutta la moto. Se il limite è presente è più facile".

Autosport pubblicherà un'intervista esclusiva per il Regno Unito a Marc Marquez sul suo recupero dall'infortunio, sulle difficoltà incontrate dalla Honda nel 2022 e su ciò che desidera per il suo futuro nel numero del 22 dicembre della rivista. È possibile abbonarsi alla rivista qui: https://www.autosportmedia.com/offer/article