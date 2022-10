Marquez: "In MotoGP c'è una 'Ducati Cup', devono approfittarne"

In vista degli ultimi tre round della MotoGP 2022, che inizieranno questo fine settimana con il Gran Premio d'Australia, ci sono cinque piloti racchiusi in appena 40 punti.

Fabio Quartararo (Yamaha) ha visto il suo vantaggio in campionato ridursi a soli due punti dopo il brutto 17° posto sul bagnato del Gran Premio di Thailandia, con Pecco Bagnaia (Ducati) che è il suo rivale più vicino, davanti ad Aleix Espargaro (Aprilia), che è a 20 punti, Enea Bastianini (Ducati) e Jack Miller (Ducati), rispettivamente a 39 e 40 punti di distacco.

Il tema degli ordini di scuderia in Ducati è stato discusso nelle ultime gare, con Johann Zarco che ha rivelato di aver ricevuto l'indicazione di non duellare con Bagnaia, a meno che non sia in palio una vittoria.

Dopo il GP di Thailandia, i vertici Ducati si sono recati nel box del Pramac Racing per ringraziare la squadra, dopo che Zarco ha rinunciato ad attaccare Bagnaia per il terzo posto, non essendo sicuro di poter effettuare un sorpasso sicuro.

Con la Ducati che schiera ben otto moto sulla griglia attuale, Marc Marquez ritiene che questo sia un elemento da sfruttare per battere Quartararo nel 2022.

"È vero che Zarco è arrivato molto, molto veloce, mi ha superato e poi è rimasto dietro a Pecco", ha detto Marquez quando gli è stato chiesto degli ordini di scuderia della Ducati.

Riguardo all'utilizzo di queste strategie, ha aggiunto: "È normale. La Ducati non vince il campionato del mondo dal 2007, quindi è normale. Davanti c'è una 'Ducati Cup" in molte occasioni, quindi devono approfittarne".

"Hanno la moto migliore sulla griglia di partenza. Tutti i piloti sono davanti, quindi devono usare questa 'potenza' per vincere il campionato. E credo che la useranno se quello che dice Zarco è vero".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Dorna

Sebbene la Ducati abbia tre piloti in lizza per il campionato, molti ritengono che dovrebbe puntare su Bagnaia, visto che ha ribaltato un deficit di 91 punti in campionato prima della pausa estiva, portandosi a soli due punti da Quartararo a tre gare dalla fine.

Quando gli è stato chiesto se crede che Bagnaia - che ha vinto quattro delle ultime sette gare - sia ora il favorito per il campionato, Marquez ha aggiunto: "Io scommetto sulla moto di Pecco".

"Voglio dire, la Ducati è la Ducati e possiamo vedere che è veloce con molti piloti. Ma Fabio è Fabio: sta guidando molto bene e il suo punto debole forse è la pioggia. Ma sarà interessante vedere come finirà".