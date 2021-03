Marquez gira a Portimao e si sente ogni giorno più forte

Che Marc Marquez sarà al via del Mondiale MotoGP la settimana prossima non è più un dubbio, ancora meno se osserviamo quanto velocemente stia proseguendo il suo recupero da quando gli è stato dato il via libera per risalire in moto.

Martedì, Marc ha completato una giornata di test sul circuito di Barcellona, e oggi il pilota della Honda è sceso in pista a Portimao, in Portogallo, nuovamente in sella alla RC213V-S, una moto stradale da 215 cavalli.

Il pilota stesso ha caricato un video sui suoi canali social. "Continuiamo! Giornata di test a Portimao", ha scritto Marc accanto alle immagini.

Anche se non c'è alcuna dichiarazione ufficiale al momento, tutte le indicazioni sono che Marquez si recherà a Doha martedì, in modo che giovedì possa partecipare alla foto di gruppo di inizio stagione e che venerdì possa scendere in pista nella prima FP1 della stagione.

