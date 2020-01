Marquez: che differenza tra la spalla operata e quella sana!

"Trovate le differenze tra la spalla destra e quella sinistra". Mancano meno di tre settimane al ritorno in pista della MotoGP, ma Marc Marquez non sembra aver perso la voglia di scherzare, anche se il recupero dall'operazione alla spalla destra dello scorso novembre forse sta richiedendo più tempo del previsto.

Il campione del mondo, che per ora non è ancora riuscito a tornare ad allenarsi in sella ad una moto, concendendosi solo una divagazione sul kart la scorsa settimana, ha postato sui suoi canali social un video che lo ritrae steso a pancia in giù su un lettino, mentre prosegue il lavoro di riabilitazione della spalla.

Le immagini sono veramente impressionanti, perché la differenza di tono muscolare tra le due braccia e le due spalle è davvero grande. Del resto, il pilota della Honda non ha mai fatto mistero del fatto che difficilmente sarebbe arrivato ai primi test della stagione, che scatteranno il 7 febbraio a Sepang, al 100% della condizione fisica.

Se lo spagnolo però ci ha anche scherzato su, evidentemente il recupero sta seguendo le tabelle di marcia. E il fatto che lo abbia diffuso sembra essere quasi un messaggio per la concorrenza: del tipo, se sarete davanti ad inizio anno, è solo questione di tempo...