Marquez cerca a Madrid la soluzione all'infortunio al braccio

Il pilota della Honda, sei volte campione del mondo di MotoGP tra il 2013 ed il 2019, oggi si è recato a Madrid, all'Hospital Ruber Internacional, per un check-up al braccio infortunato, secondo quanto riportato dal programma televisivo "Jugones".

Marquez si è infortunato in occasione del Gran Premio di Spagna a Jerez, lo scorso 19 luglio, a seguito di un brutto highside di cui è stato vittima mentre stava compiendo una rimonta leggendaria. Due giorni dopo si è sottoposto ad un intervento chirurgico all'omero fratturato a Barcellona, e il sabato successivo, il 25 luglio, è tornato sulla Honda per provare a scendere in pista per il Gran Premio d'Andalusia, il secondo appuntamento della stagione.

Lo spagnolo però non è riuscito a portare a termine le qualifiche ed è tornato a Cervera, dopo aver notato che "qualcosa non andava" con il braccio operato. Marquez è quindi tornato in sala operatoria il 3 agosto, 13 giorni dopo la prima operazione, dopo che i medici hanno appurato che la placca che era stata applicata all'osso fratturato si era rotta.

Il 22 agosto la Honda ha annunciato che l'assenza di Marc sarebbe durata almeno due o tre mesi, con la speranza che potesse tornare per la parte finale del campionato, che si è concluso il 22 novembre a Portimao senza che ciò accadesse.

Il 22 ottobre, Mundo Deportivo ha annunciato che Marquez potrebbe essere costretto a passare per la sala operatoria una terza volta. Una notizia che inizialmente non ha avuto molta credibilità, ma che alla fine sembra avere tutti i segni per diventare realtà.

Secondo alcuni media, Marquez si è fatto visitare da diversi specialisti fuori dai confini spagnoli negli ultimi mesi, oltre a continuare i controlli regolari con l'equipe medica che lo ha operato le prime due volte a Barcellona.

A tutti loro si aggiungono ora gli specialisti dell'Hospital Ruber Internacional di Madrid, dove, secondo La Sexta, Marquez deciderà se entrare in sala operatoria una terza volta o meno.

All'ingresso dell'ospedale madrileno, a Julià Marquez, il padre del pilota, è stato chiesto come fosse andata l'operazione di Marc.

"Non l'hanno ancora operato", è stata la sua risposta, accompagnata da un "non lo so", quando gli è stato domandato se sarà operato. "Stanno guardando, stanno guardando", ha ripetuto il padre.

"Non so se sia la soluzione migliore. Questo è quello che ci devono dire i medici. Sta bene, molto bene, grazie", ha aggiunto Julià, cercando di evitare le domande mentre entrava in ospedale stamani.

Se Marquez decidesse di tornare in sala operatoria, alcuni specialisti, che però non hanno avuto accesso alla cartella clinica o visitato il pilota, hanno fissato i tempi di recupero a circa sei mesi. Cosa che lascerebbe Marquez fuori dall'inizio della stagione 2021, previsto per il 28 marzo in Qatar.